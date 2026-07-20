Martimiércoles Chedraui vs Martes de Frescura Walmart: Comparativa de ofertas 21 y 22 de julio

Ofertas en Walmart y Chedraui Los mejores descuentos en frutas y verduras (Crónica Digital)

Martimiércoles de Chedraui y Martes de Frescura de Walmart aterrizan con nuevas ofertas este 21 y 22 de julio en sus sucursales en México, con descuentos en frutas y verduras para todos los gustos.

Ofertas en frutas Martimiércoles de Chedraui y Martes de Frescura de Walmart

Las frutas muestran una competencia dividida. La sandía roja tiene un precio en Walmart de $12.90 por kilo, mientras que Chedraui la coloca en $22.90, una diferencia de 10 pesos.

El melón chino mantiene precios cercanos en ambas cadena, con un promedio de $35.00 por kilo. El mango Ataulfo presenta paridad total, ya que las dos tiendas lo comercializan en $42.00 por kilo.

La piña miel registra una diferencia mínima con $25.00 por kilo en Walmart y $26.00 en la cadema mexicana. En manzana Gala, la tienda estadounidense fija el precio en $40.00 por kilo, por debajo de los $48.00 de Chedraui.

El comportamiento cambia en la manzana verde, donde Chedraui ofrece el kilo en $44.50 frente a los $54.00 de Walmart. La mayor diferencia de toda la categoría aparece en la pera Bosc: Walmart la vende en $20.00 por kilo, mientras que su principal competencia la ofrece en $54.90.

La papaya Maradol mantiene precios muy similares con $36.50 por kilo en Walmart y $38.00 en Chedraui. La guayaba también favorece a la cadena mexicana con $52.00 por kilo frente a $65.00 de su competidor.

La toronja prácticamente mantiene el mismo nivel con $29.00 por kilo en las dos cadenas. La penca de plátano Chiapas registra una diferencia moderada con $27.90 en Walmart y $29.50 en Chedraui.

Martimiércoles Chedraui vs Martes de Frescura Walmart ofertas en verduras

El jitomate saladet se ofrece en Walmart a $29.90 por kilo, mientras que Chedraui lo coloca en $24.90.

El limón sin semilla concentra la mayor brecha de toda la comparativa. Walmart lo comercializa en $45.00 por kilo, en tanto que su competencia lo ofrece en apenas $14.00, una diferencia de 31 pesos por kilo.

El ejote registra $59.00 por kilo en Walmart y $42.90 en Chedraui. En la lechuga romana los precios permanecen muy cercanos, en promedio $24.00 en cada tienda.

El nopal limpio se vende en $29.00 por kilo en Walmart y en $34.00 en Chedraui. El pepino favorece a la tienda de utoservicio mexicana con $19.99 por kilo frente a $24.00 en Walmart.

La zanahoria mantiene prácticamente el mismo precio con $18.00 por kilo. El betabel muestra una diferencia considerable al encontrarse en $39.90 por kilo en la cadena estadounidense y $19.90 en Chedraui.

El apio completa la comparativa con $39.90 por kilo en Walmart y $28.51 en Chedraui.

Recuerda que los precios pueden variar en cualquier momento sin previo aviso.