Burnout Laboral El impacto económico del estrés crónico y los riesgos psicosociales es significativo. (Especial)

La consolidación del marco regulatorio sobre salud mental laboral y desconexión digital, en México se aceleró una reestructuración profunda en las políticas de capital humano.

¿Qué es el burnout laboral?

Pero antes que nada, el burnout laboral (o síndrome del ‘trabajador quemado’) es un estado de agotamiento físico, mental y emocional causado por el estrés crónico en el lugar de trabajo que no se ha manejado con éxito.

De esta forma, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo reconoce como un fenómeno ocupacional que se clasifica en tres dimensiones:

Agotamiento emocional: Es una sensación de cansancio extremo, falta de energía para afrontar las tareas diarias y que el individuo no puede manejarla.

Despersonalización: Son actitudes de desapego o distanciamiento hacia el trabajo y los compañeros, por lo que el individuo suele aislarse en algunas ocasiones.

Eficacia reducida: Sentimiento de ineficacia y baja realización personal, puede ser provocado por diversos factores.

Las empresas trabajan en prevenir el agotamiento profesional

De cara al segundo semestre de 2026, el modelo corporativo migra de la gestión de beneficios aislados hacia esquemas de prevención del agotamiento profesional (burnout), integrando el bienestar emocional como un indicador directo de eficiencia operativa.

El impacto económico del estrés crónico y los riesgos psicosociales es significativo. Estimaciones del sector de salud laboral indican que los costos asociados al ausentismo, la baja productividad y la rotación involuntaria de personal pueden comprometer hasta el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) en industrias que carecen de protocolos de contención.

En respuesta, durante la primera mitad del año, la demanda de programas corporativos de intervención temprana y soporte psicológico se duplicó en comparación con los registros de 2025.

Para el empresario mexicano Nesim Issa Tafich, la implementación de entornos laborales saludables responde a una estrategia clave para blindar la competitividad de las organizaciones.

“La atención a la salud mental dentro de las empresas dejó de ser un esquema complementario para convertirse en un pilar de la continuidad operativa. Prevenir el desgaste profesional exige una arquitectura organizacional que promueva el equilibrio real, disminuya la fricción en las cargas de trabajo y garantice el cumplimiento estricto de los tiempos de descanso”, sostuvo Nesim Issa Tafich.

De la cultura reactiva a la prevención integral

El cumplimiento de la NOM-035 y los distintivos de entorno laboral sustentable han presionado a las corporaciones a llevar las políticas de bienestar más allá del estándar legal, incorporando dinámicas de autogestión emocional, fortalecimiento del entorno familiar y habilitación de canales de apoyo permanente.

“La sostenibilidad de cualquier organización depende del estado operativo de sus colaboradores. Diseñar esquemas de trabajo seguros y alineados con la salud emocional no es un gasto administrativo, sino la inversión más eficiente que puede realizar el sector productivo para retener talento clave”, enfatizó el empresario originario de Torreón, Nesim Issa Tafich.

Certificaciones y sostenibilidad laboral

Hacia la segunda mitad de 2026, la tendencia en el empresariado nacional se orienta a la acreditación de centros de trabajo bajo normas internacionales de salud ocupacional y perspectiva familiar.