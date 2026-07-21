Grupo México suma reconocimientos y certificaciones internacionales ASG

Grupo México

Organismos especializados, inversionistas y agencias calificadoras internacionales reconocen el desempeño ambiental, social y de gobernanza de Grupo México. La inclusión en el Sustainability Yearbook 2026 de S&P Global y la renovación de certificaciones ISO en sus principales divisiones dan cuenta de los avances en gestión integral de riesgos, desempeño operativo y sostenibilidad.

Certificaciones ambientales, distinciones bursátiles y sellos de gestión social se acumularon en el balance reciente de Grupo México, resultado de evaluaciones realizadas por terceros independientes bajo estándares internacionales, en distintos frentes de la operación. Minería, infraestructura y transporte ferroviario registraron avances propios, cada uno evaluado dentro de su sector, pero con una misma conclusión: el desempeño de la compañía frente a criterios externos de sostenibilidad sigue en ascenso.

Grupo México se mantiene en el Sustainability Yearbook de S&P Global

Por quinto año consecutivo, Grupo México fue incluido en el Sustainability Yearbook 2026 de la agencia calificadora S&P Global, uno de los referentes más utilizados a nivel internacional para medir prácticas corporativas de sostenibilidad. En el anuario se reconoce a las empresas que tienen un puntaje dentro del 15% superior de su sector, habiendo acreditado logros en transparencia, gestión de riesgos, desempeño ambiental, social y de gobernanza y resultados medibles en sostenibilidad.

Grupo México participa de forma ininterrumpida desde 2017 en la Evaluación de Sostenibilidad Corporativa de S&P Global (Corporate Sustainability Assessment. CSA, por sus siglas en inglés), que es la fuente de la que se selecciona a las compañías que aparecen en el anuario. La evaluación CSA es considerada una de las evaluaciones ASG más útiles y de mayor calidad a nivel global, según la encuesta Rate the Raters 2025 de ERM, ya que considera más de 100 preguntas en 21 criterios de las dimensiones ambiental, social y de gobernanza, incluyendo temas como cambio climático, agua, residuos, seguridad y salud ocupacional, derechos humanos, relaciones comunitarias, gobierno corporativo, entre otros.

En la edición más reciente de esa evaluación, Grupo México obtuvo resultados 125% superiores al promedio de la industria de Minería y Metales, con lo que se ubicó en el lugar número siete con mejor puntaje de un total de 256 empresas. Esto le ameritó la distinción "Industry Mover" del Sustainability Yearbook para el sector Minería y Metales, la cual se otorga a la compañía que logra la mayor mejora en su puntuación respecto al año anterior dentro de su industria.Los avances más relevantes se registraron en gestión de la cadena de suministro, ciberseguridad, manejo de residuos y contaminantes, prácticas de seguridad y salud ocupacional.

Por su parte, la subsidiaria de la División Minera, Southern Copper Corporation, que abarca operaciones mineras y metalúrgicas de México y Perú, obtuvo un puntaje en la evaluación CSA 144% por encima del promedio del sector de Minería y Metales, y se ubicó en el cuarto lugar entre las 256 empresas mineras evaluadas, de modo que también fue incluida por quinto año consecutivo en el Sustainability Yearbook 2026. Por su parte, Grupo México Transportes (GMXT) incrementó 14% su calificación en la CSA 2025 y se colocó en la novena posición entre 23 compañías de su sector, manteniéndose como referente en eficiencia operativa dentro del transporte ferroviario de carga en México.

Los resultados anuales en la evaluación CSA han permitido que Grupo México y Southern Copper Corporation integren la familia de índices bursátiles de sostenibilidad del Dow Jones Best-In-Class (DJBIC) desde 2017 y 2019 respectivamente.

El desempeño sostenido en estas evaluaciones también se reflejó en calificadoras especializadas en riesgo ASG. Morningstar Sustainalytics distinguió a Grupo México y a su subsidiaria Southern Copper Corporation como "Industry ESG Leaders" por mejoras en la gestión de riesgos dentro de la evaluación anual ESG Risk Ratings de la mencionada calificadora. Tanto Grupo México como Southern Copper Corporation se ubicaron entre las 10 empresas con menor riesgo ASG de más de 200 evaluadas que conforman el sector de metales diversificados.

Sellos internacionales respaldan la producción responsable de minerales

A los reconocimientos anteriores se suman sellos específicos como The Copper Mark, The Zinc Mark y The Molybdenum Mark, ratificados para distintas unidades operativas en México y Perú durante el año. Estos sellos son resultado de procesos de certificación a nivel sitio, conducidos por terceros independientes. Son relevantes porque brindan confianza sobre la seguridad de las operaciones a las comunidades vecinas, a las autoridades, a clientes, a inversionistas y a otras partes interesadas.

Destaca que se acreditó ante The Copper Mark la conformidad con el Estándar Global de Gestión de Relaves (GISTM por sus siglas en inglés), considerado la referencia internacional más exigente para el manejo seguro de instalaciones de almacenamiento de residuos mineros.

Adicionalmente, Grupo México ha fortalecido la identificación y gestión de riesgos críticos mediante la implementación de controles preventivos y mecanismos de monitoreo en aquellas actividades con mayor potencial de impacto sobre las personas, el medio ambiente y la continuidad operativa. La compañía cuenta con un Registro de Riesgos Críticos alineado con las mejores prácticas internacionales del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), que permite supervisar riesgos asociados a la seguridad de las personas, la integridad de instalaciones críticas, la gestión de residuos mineros, así como otros eventos de baja probabilidad pero alto impacto.

Sistemas de gestión certificados por terceros independientes bajo estándares internacionales.

En 2025, todas las operaciones activas de la División Minera de Grupo México contaron con certificaciones ISO 14001 de gestión ambiental e ISO 45001 de seguridad y salud en el trabajo. Por su parte, la División de Infraestructura mantuvo sistemas de gestión certificados bajo las normas ISO 9001 de gestión de la calidad, ISO 14001 e ISO 45001 en sus divisiones de Petróleo, Construcción e Ingeniería y Energía.

Estas certificaciones respaldan procesos robustos para la identificación, evaluación y control de riesgos, contribuyendo a la confiabilidad operativa, la prevención de incidentes y la generación de valor sostenible de largo plazo.