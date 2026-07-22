Galaxy Z Fold 8 Samsung presenta el Galaxy Z Fold 8: batería, memoria, precio, tecnología IA y novedades (Instagram: (@samsungmobile))

Samsung se ha adelantado por completo tras el anuncio oficial de su nueva línea de dispositivos plegables. El modelo que está causando verdadero furor es el Samsung Galaxy Z Fold 8, el cual ha capturado la atención del público por una característica muy particular: su innovador diseño en tamaño pasaporte.

Conoce el nuevo modelo Galaxy Z Fold 8 y sus pantallas

Entre los detalles que más han impactado del diseño “pasaporte” es su versatilidad. Cuando el teléfono está cerrado, la pantalla externa permite realizar tareas rápidas sin complicaciones, como responder mensajes y consultar redes sociales.

Por otro lado, al abrir el dispositivo, la pantalla principal despliega una superficie bastante amplia, optimizada para disfrutar de una experiencia inmersiva.

Todo esto está protegido por la tecnología Flex Titanium. Esta nueva estructura de pantalla basada en titanio busca reducir significativamente el grosor del teléfono y, al mismo tiempo, brindarle un refuerzo extra a su resistencia.

La memoria varía según el modelo: 12 GB o 16 GB de memoria RAM.

Cámaras de 50 MP y tecnología Dual Recording

En el apartado fotográfico, el equipo no se queda atrás. Incluye dos cámaras de 50 megapíxeles (un lente gran angular y un ultra gran angular).

Además, el modelo incorpora la innovadora función Dual Recording, una herramienta ideal para creadores de contenido que permite grabar simultáneamente ambos lados de la escena (usando la cámara frontal y trasera), mientras el usuario se observa a sí mismo desde la pantalla externa.

¿Cuál es el precio de los nuevos modelos de Samsung?

Para los interesados en adquirir la nueva generación de plegables, la marca ha revelado los siguientes precios oficiales en su fase de preventa:

Samsung Galaxy Z Flip 8 (512 GB): $30,499

Samsung Galaxy Z Fold 8: $45,999

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra (512 GB): $50,999

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra (1 TB): $58,499

¿Cómo funciona la tecnología IA en la serie Z 8?

Para los usuarios más exigentes en torno a las interacciones rápidas y la expresión personal, Samsung ha integrado experiencias nativas de Inteligencia Artificial (IA) apoyadas por una FlexWindow rediseñada.

Estas mejoras de IA se disfrutan especialmente en el Galaxy Z Flip 8, el cual cuenta con un formato flip altamente flexible. Este modelo de apertura vertical ahora es mucho más delgado y ligero, presumiendo un peso de solo 180 gramos y un grosor de apenas 6.1 mm.