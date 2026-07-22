EA Sports FC 27: fecha de venta, posibles precios, nuevos modos de juego y posible regreso de la Liga MX

EA Sports FC 27 Tras anunciar la portada de este año con Kylian Mbappé, esta franquicia de videojuegos estará anunciando próximamente sus novedades para este año. Foto: X (@EASPORTSFC)

Las emociones del futbol internacional continúa próximamente con el EA Sports FC 27. El popular videojuego simulador de partidos anual (antes conocido como FIFA) acaba de anunciar recientemente a Kylian Mbappé como su nueva portada. Ahora, las y los fans de este título están a la expectativa de las novedades, funciones, precios y hasta una nueva versión con grandes recompensas para el Ultimate Team. Esto es lo que tienes que saber.

¿Cuándo saldrá a la venta el EA Sports FC 27 y para qué consolas estará disponible?

Luego de presentar la portada de la nueva edición del videojuego, EA Sports anunció oficialmente que el lanzamiento global estará disponible a partir del viernes 25 de septiembre de este 2026, cuando la temporada esté en su parte inicial.

Por segunda ocasión en su carrera, Kylian Mbappé se convirtió en la portada del simulador de futbol más jugado del mundo. Además, se confirmó que estará disponible para consolas como: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendos Switch, Nintendo Switch 2 y PC.

También, se espera que este jueves 23 de julio sea lanzado el primer tráiler oficial, con las novedades tecnológicas, modos de juego, así como las ligas y jugadores integrados.

¿Cuánto costará el EA Sports FC 27?

Como cada año, el videojuego tendrá una versión estándar y una “Ultimate” que incluye recompensas para iniciar el modo de juego de Ultimate Team, donde cada ‘gamer’ arma su propio equipo a su gusto para competir en línea y tener el mejor club de “ensueño”.

Además, se rumora que este 2026 podría haber una versión “Ultimate +” con mayores beneficios para quienes usen esta modalidad de juego, así como un acceso anticipado a los servidores para comenzar a jugar días antes del lanzamiento oficial global.

Versión Estándar: 80 dólares

Versión Ultimate: 100 dólares

Versión Ultimate+: 110 dólares

Estos precios todavía no son oficiales, son un estimado global basado en proyecciones de la compañía.

¿Cuáles serán los nuevos modos de juego del FC 27?

Entre las novedades más comentadas se encuentra “FC The Grounds”, un supuesto modo de mundo abierto que permitiría a los jugadores recorrer un entorno social, interactuar con otros usuarios y participar en distintos desafíos más allá de los partidos tradicionales. De confirmarse, sería uno de los cambios más importantes para la franquicia desde que adoptó el nombre EA Sports FC. Sin embargo, esta información proviene de filtraciones y no ha sido confirmada por Electronic Arts.

Los reportes también apuntan a mejoras en la experiencia de juego tradicional. Se espera una evolución en el Modo Carrera, con una inteligencia artificial más avanzada para entrenadores y futbolistas, animaciones más realistas, mejores gráficos, cambios en la simulación climática y ajustes en la física del balón.

¿Volverá la Liga MX al EA Sports FC 27?

Uno de los temas que más expectativa ha generado entre los aficionados mexicanos es el posible regreso de la Liga MX. Desde FIFA 23, la competencia dejó de aparecer en los videojuegos de EA debido al acuerdo de licencias firmado con Konami para eFootball. Sin embargo, durante las últimas semanas diversos medios especializados y filtradores con historial confiable han asegurado que la liga mexicana volvería a EA Sports FC 27 tras el vencimiento o modificación de esos acuerdos comerciales

Hasta ahora, ni Electronic Arts ni la Liga MX han confirmado oficialmente el regreso de la competición al videojuego. Aun así, las filtraciones señalan que la desarrolladora ya estaría preparando material promocional con equipos mexicanos y que el anuncio podría realizarse durante la presentación oficial del juego