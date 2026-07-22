Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko HOY 22 de julio: estas son las mejores ofertas para ahorrar en frutas, verduras y más

Cada semana, miles de familias esperan el Miércoles de Plaza para hacer el mandado aprovechando precios especiales en frutas, verduras y otros alimentos frescos. Este 22 de julio de 2026, La Comer y Fresko volvieron a activar su jornada de promociones con descuentos que buscan aliviar el gasto semanal en la despensa.

Este tipo de campañas se ha convertido en una estrategia habitual de las cadenas de supermercados para atraer consumidores en mitad de semana, especialmente en productos perecederos que forman parte de la canasta básica.

Entre los artículos que más llaman la atención esta jornada destacan ingredientes de consumo diario como jitomate, cebolla, limón, sandía y espinacas, además de frutas de temporada que llegan con precios más accesibles.

Las mejores ofertas del Miércoles de Plaza del 22 de julio

Los descuentos disponibles este miércoles incluyen productos de diferentes categorías. Entre los más atractivos se encuentran:

Frutas y verduras

Jitomate Saladet a $14.90 el kilo

Cebolla blanca a $16.90 el kilo

Mango Ataúlfo a $29.90 el kilo

Manzana Royal Gala a $39.90 el kilo

Limón agrio sin semilla a $19.90 el kilo

Naranja Valencia a $29.90 el kilo

Piña Miel a $29.90 el kilo

Espinacas a $7.90 el manojo

Sandía Charleston a $10.90 el kilo

Zanahoria a $19.90 el kilo

Chayote sin espinas a $19.90 el kilo

Jícama a $29.90 el kilo

Nopales a $29.90 el kilo

Tomate verde sin cáscara a $29.90 el kilo

Brócoli a $39.90 el kilo

Uva blanca sin semilla a $89.90 el kilo

Calabaza Italiana a $29.90 el kilo

Melón Chino a $32.90 el kilo

Aguacate Hass a $89.90 el kilo

Mamey a $39.90 el kilo

Pimiento Semáforo a $39.90 la pieza

Chile Poblano a $39.90 el kilo

Tuna blanca a $45.90 el kilo

Guayaba a $49.90 el kilo

Pera de Anjou a $69.90 el kilo

Durazno Melocotón a $89.90 el kilo

Ciruela Nubiana a $89.90 el kilo

Cereza a $89.90 el kilo

Plátano Tabasco a $24.90 el kilo

Papaya Maradol a $26.90 el kilo

Pepino a $29.90 el kilo

Fresa a $59.90 la pieza

Carnes, pollos y pescados

Pechuga de Pollo corte americano con hueso a $79.00 el kilo

Bistec de Aguayón a $229.70 el kilo

Filete de Salmón a $399.00 el kilo

Camarón mediano a $329.00 el kilo

Más ofertas

Yogur frutal Alpura de 250 ml a 2X$25.50

Pechuga de Pavo Zwan a $138.00 la pieza de 250 g

¿Cómo aprovechar mejor las promociones de La Comer y Fresko?

Si planeas realizar tus compras este miércoles, una buena estrategia es elaborar previamente una lista con los productos que realmente necesitas y comparar los precios promocionales con los de semanas anteriores.

También conviene priorizar alimentos frescos con mayor rotación, ya que suelen ser los que presentan los descuentos más importantes durante esta campaña semanal. De esta forma es posible reducir el gasto del hogar sin modificar los hábitos de consumo.

El Miércoles de Plaza sigue siendo una de las campañas favoritas para hacer el mandado

El Miércoles de Plaza se ha consolidado como una de las promociones más esperadas por quienes buscan estirar el presupuesto familiar. Además de ofrecer descuentos en frutas y verduras, la campaña suele incluir productos de otras categorías dependiendo de la disponibilidad de cada sucursal.

Por ello, si tienes pensado surtir la despensa, este 22 de julio representa una buena oportunidad para encontrar alimentos frescos con precios por debajo de los habituales.