¿Te faltan estampas del Mundial? Así puedes completar el álbum Panini fácil y rápido (Panini)

Con el Mundial 2026 concluido y un nuevo ganador del torneo, España, quien venció a Argentina 1-0, por lo que el fabricante oficial del álbum de la Copa del Mundo, Panini, anunció su último kit de actualización para que todos los fans del futbol, puedan tener completa su galería.

Esta edición fue una de las más grandes de la historia y es la penúltima que estará a cargo de la empresa Panini, antes de que esté a cargo de la marca Topps.

¿Cuántos stickers tiene el álbum del Mundial 2026?

Este compendio de imágenes contaba con 980 ubicadas de las 48 selecciones participantes, estadios, el calendario, secciones históricas y récords que se ubicaron en 112 páginas del cuadernillo.

¿Cómo puedo terminar de llenar mi álbum Panini del Mundial 2026?

Si aún no terminas de coleccionar tus estampas, te recomendamos mantenerte al pendiente de las redes sociales para conocer algún punto de intercambio en tu localidad, pues en muchas ciudades los coleccionistas se organizan para concentrarse en centros comerciales, ferias o tiendas de Panini.

También te recomendamos llevar tus láminas intercambiables de manera ordenada para acelerar los procesos y separar las repetidas por selección o numeración.

¿Dónde encontrar puntos de cambio de estampas del Mundial 2026 en CDMX?

En la la Ciudad de México existen puntos de encuentro reconocidos como Arena Pedregal como en el Centro Histórico, la Alameda Central donde se concentran diversas personas para realizar los intercambios.