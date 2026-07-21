Martes de Frescura Walmart 21 de julio de 2026: las mejores ofertas en frutas, verduras y carnes para ahorrar esta semana

Si cada semana buscas la mejor oportunidad para surtir el refrigerador sin gastar de más, este martes vuelve una de las campañas más esperadas por miles de familias mexicanas. El Martes de Frescura Walmart ya está disponible con una amplia selección de frutas, verduras, carnes y mariscos a precios especiales en sucursales participantes y en la tienda en línea.
De acuerdo con la cadena de supermercados, las promociones aplican durante este 21 de julio de 2026, aunque la disponibilidad puede variar dependiendo de la sucursal y del inventario de cada tienda.
Las ofertas más destacadas del Martes de Frescura Walmart
Entre los productos que sobresalen este martes se encuentran varias frutas y verduras de consumo diario, ideales para preparar desde ensaladas hasta comidas completas.
Frutas y verduras
- Sandía roja a $12.90 el kilo
- Jitomate Saladet a $21.00 el kilo
- Pepino a $24.00 el kilo
- Mango Paraíso a $25.00 el kilo
- Manzana Honey Crisp a $30.00 el kilo
- Cerezas a $49.00 el domo de 454 g
- Lechuga Romana a $24.00 la pieza
- Chile Jalapeño a $25.00 el kilo
- Aguacate Hass a $62.00 el kilo
- Guacamole WeGuac a $69.00 la pieza de 424 g
Carnes, pollos y pescados
- Pechuga de Pollo sin hueso a $182.00 el kilo
- Chuleta de Cerdo ahumada a $132.00 el kilo
- Chuleta de Cerdo a $97.00 el kilo
- Costilla de Res para asar a $158.00 el kilo
- Mojarra Tilapia a $82.00 el kilo
- Filete Basa blanco a $87.00 el kilo
- Barritas de Surimi a $126.00 el kilo
- Arrachera de Res marinada SuKarne a $218.00 el empaque de 600 g
- Molida de Res 95/5 a $242.00 el kilo
¿Dónde aplican las promociones?
Las ofertas del Martes de Frescura Walmart están disponibles en las sucursales participantes de todo México, además de la tienda en línea, donde también es posible realizar compras para entrega a domicilio o recoger los productos mediante el servicio Pickup.
Como cada semana, algunos precios pueden modificarse según la zona geográfica o agotarse conforme avanza el día, por lo que realizar las compras desde temprano suele ser la mejor estrategia para encontrar una mayor variedad de productos.
Antes de acudir a la tienda, vale la pena elaborar una lista de compras y comparar los productos que realmente necesitas. Priorizar alimentos de temporada y revisar las promociones disponibles puede ayudarte a optimizar el presupuesto semanal sin sacrificar calidad.
Si realizas tus compras por internet, también conviene revisar si existen promociones exclusivas en la plataforma o beneficios adicionales para determinadas modalidades de entrega.