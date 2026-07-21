Habitantes de La Casa de los Famosos México 2026 confirmados al momento y las novedades del reality Conoce quiénes son los habitantes confirmados de La Casa de los Famosos México, así como las novedades que traerá esta temporada (GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM)

Se ha anunciado a los últimos participantes de La Casa de los Famosos México 2026 antes del gran estreno de la nueva temporada y, además, se han revelado las novedades que tendrá el reality.

Durante una conferencia de prensa se reveló quiénes son los últimos habitantes en ser confirmados antes del estreno de La Casa de los Famosos México: Yanet García y Memo Schutz.

¿Quiénes están confirmados para La Casa de los Famosos México?

Aunque aún faltan tres participantes por ser anunciados, la lista de los habitantes confirmados para La Casa de los Famosos México 2026 reúne a artistas de todo tipo, desde creadores de contenido hasta actores, y su más reciente adición, un comentarista deportivo.

Por lo que aquí te compartimos la lista completa de los habitantes confirmados para La Casa de los Famosos México 2026:

Ernesto Laguardia

Karina Torres

Ximena Herrera

Aldo Rendón

Moisés Peñaloza

Cynthia Klitbo

Yahir

Flor Vigna

Masad Altamini

Arantza Ruiz

Ese Pérez

Fede Vigevani

Brianda Deyanara

Memo Schutz

Yanet García

Rumores y filtraciones: ¿Qué otros famosos podrían sumarse al elenco?

Los tres participantes que faltan por ser confirmados serán anunciados hasta el estreno de La Casa de los Famosos México; sin embargo, el reality ha compartido un video con pistas sobre los próximos integrantes.

En el video se observa a hombres disfrazados de un plátano, aliens, emoticones de redes sociales, un balón de fútbol, así como un trofeo al campeón goleador, una mujer escribiendo y un sombrero rojo, entre otros elementos.

Ante esto, los usuarios rápidamente han comenzado a especular señalando que los habitantes restantes podrían ser:

Cry

Mariana Ochoa

Luis Chaparro

Bellakath

BanazMx

Gema Garoa

🤩 Aquí les dejamos las PISTAS de los HABITANTES SORPRESA 👀 ¿Quiénes podrán ser? 👽🍌



🔺 Descúbrelo este domingo 26 de julio en punto de las 8:30 p.m. por #ViX, #LasEstrellas, #Canal5, #ElNueve y todas nuestras plataformas digitales pic.twitter.com/OPIUQof7R2 — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) July 21, 2026

Novedades de la temporada 2026: ¿Qué hay de nuevo en La Casa de los Famosos México?

Del mismo modo, en la conferencia de prensa se anunciaron cuáles serán las novedades para La Casa de los Famosos México 2026, siendo la principal que en esta temporada habrá tres cuartos en lugar de los dos que se acostumbraban.

Los cuartos se llamarán Tulum, Ibiza y Malibú; esto debido a que también la casa tuvo modificaciones, por lo que ahora contará con un diseño maximalista.

Otra novedad es que en esta ocasión toda Latinoamérica que tenga su suscripción en ViX podrá votar por su favorito, además de que podrán seguir la transmisión 24/7 con un chat en vivo, pudiendo ver varias cámaras a la vez.

¡En esta temporada cambiará TODO! 😯 Así quedaron las nuevas HABITACIONES 🤩👏#LaCasaDeLosFamososMx 💥 GRAN ESTRENO domingo 26 de julio, 8:30 p.m. por #LasEstrellas y 24/7 por #ViX pic.twitter.com/ahO21FT5Ux — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) July 21, 2026

¿Cuándo empieza La Casa de los Famosos México?

La Casa de los Famosos México 2026 dará inicio el próximo domingo 26 de julio a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, en el canal de Las Estrellas y, a partir de ese día, podrás seguir la transmisión 24/7 de los habitantes en ViX.