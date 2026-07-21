¿Te apareció el símbolo H + en tu celular? Qué le pasa a tu internet y cómo volver al 4G o 5G (Imagen con IA)

Si en la pantalla de tu celular aparece el símbolo de la H + en la pantalla, no representa un error, sino el tipo de red en la que se encuentra conectado tu dispositivo móvil en el momento en que se presenta.

Este icono puede sustituir temporalmente al 4G o 5G cuando la cobertura no tienen suficiente alcance o las redes de comunicación se encuentran saturadas y no cuentan con la suficiente velocidad para navegar en internet, ver videos, descargar archivos o usar aplicaciones.

¿Qué significa la H + del teléfono?

El H + hace referencia a la tecnología de Acceso Mejorado de Paquetes de Alta Velocidad (HSPA + por sus siglas en inglés) y forma parte de la evolución de la conexión 3G.

¿Por qué el celular cambió a la red H +?

Aunque este logo puede representar un rendimiento de navegación mayor a la del 3G, es más lenta que las de cuarta y quinta generación. Cuando un teléfono móvil se cambia a esta señal, suele suceder por:

Saturación de usuarios

Localidades con poca señal

Falta de cobertura 4G

Mayor distancia en la antena del operador

Obstáculos físicos

Limitaciones del teléfono

Limitaciones de conectividad del dispositivo

¿Cómo se activa el H + del teléfono celular?

Esta modalidad no requiere ser activada de manera manual, ya que el cambio se realiza automáticamente para continuar con la conexión activa, aunque esto pueda implicar una reducción en la velocidad de navegación en el celular.

¿Qué hacer en caso de no poder regresar a la red 4G o 5G?

En caso de que tu conexión permanezca en H + y no vuelva a la red 4G o 5G , intenta acercarte a un sitio con mayor cobertura o comprobar si existe una inconveniente con tu servicio de telefonía en la zona y en caso de que el problema continúe, puedes reiniciar tu celular para iniciar una nueva búsqueda de red.