Martes y Miércoles del Campo en Soriana 21 y 22 de julio de 2026: las mejores ofertas para ahorrar en frutas, verduras y carnes

Las compras del súper pueden representar uno de los gastos más importantes de la semana, por eso muchos consumidores esperan las promociones de Martes y Miércoles del Campo en Soriana, una campaña que regresa este 21 y 22 de julio de 2026 con descuentos en frutas, verduras, carnes, pollo, pescados y mariscos.
Como ocurre cada semana, la cadena de supermercados puso en marcha una nueva edición de esta estrategia de ahorro, disponible tanto en tiendas físicas como en su plataforma digital, donde los clientes pueden aprovechar precios especiales para abastecer su despensa con productos frescos.
Las mejores ofertas del Martes y Miércoles del Campo Soriana
Entre los descuentos más llamativos de esta semana destacan varios alimentos de consumo diario que suelen formar parte de la canasta básica.
Frutas y verduras
- Jitomate Huaje/Saladette a $12.50 el kilo
- Melón Chino a $21.80 el kilo
- Mango Paraíso a $21.80 el kilo
- Piña Gota de Miel a $18.80 el kilo
- Manzana Red Delicious a $38.80 el kilo
- Manzana Royal Gala a $39.80 el kilo
- Manzana Granny Smith a $39.80 el kilo
- Aguacate Hass a $28.80 la malla
- Limón con semilla a $29.80 el kilo
- Pera D’Anjou a $31.80 el kilo con 50 Puntos Soriana Ya
- Durazno importado, Ciruela o Nectarina a $59.80 el kilo
- Zanahoria a $16.80 el kilo
- Jícama a $24.80 el kilo
- Col blanca a $21.80 el kilo
- Cilantro a $9.80 el manojo
- Chile Serrano a $34.80 el kilo
- Champiñón blanco a granel a $89.90 el kilo
También encontrarás promociones en carnes, pollo y pescados
Además del departamento de frutas y verduras, Soriana incluyó descuentos en distintos productos de proteína, lo que permite realizar prácticamente toda la compra semanal durante la misma promoción.
Entre las ofertas más destacadas aparecen:
- Pollo entero fresco a $35.90 el kilo
- 3×2 en toda la Carne empacada de origen del departamento de carnicería
- Milanesa de Res Pulpa blanca a $199.00 el kilo
- Pechuga de Pollo sin hueso Pilgrim’s en charola a $159.90 el kilo
- Milanesa de Pollo delgada Pilgrim’s en charola a $176.90 el kilo
- Alas de Pollo enchiladas a $76.90 el kilo
- Medallón de Pechuga de Pollo a $149.00 el kilo
- Milanesa de Cerdo fresca a $114.00 el kilo
- Chuleta ahumada de Cerdo a $109.00 el kilo
- 25% de descuento en toda la línea Dolores
- Filete de Mojarra de granja congelado a $99.90 el kilo
- Camarón chico sin cabeza a $199.00 el kilo
- Camarón coctelero chico congelado a $139.00 el kilo
- Posta de Basa a $69.90 el kilo
- Huachinango del Pacifico a $199.00 el kilo
Las promociones también incluyen productos de otras categorías
Aunque el foco principal del Martes y Miércoles del Campo son los alimentos frescos, esta semana las promociones coinciden con la campaña Julio Regalado, por lo que algunos consumidores también podrán encontrar descuentos en productos de limpieza, quesos, artículos para el hogar y promociones por volumen en diferentes departamentos. Estas ofertas pueden variar dependiendo de cada sucursal.
¿Dónde aplican las ofertas?
Las promociones estarán vigentes únicamente durante el martes 21 y miércoles 22 de julio, tanto en sucursales participantes como en la tienda en línea de Soriana.
En caso de comprar por internet, la cadena recomienda verificar la disponibilidad de los productos y especificar características como cantidad o grado de maduración de frutas y verduras. Además, algunas modalidades de entrega pueden generar costo de envío, aunque existen beneficios al superar determinados montos de compra.
Tips para aprovechar las promociones del Martes y Miércoles del Campo en Soriana
Para aprovechar mejor el Martes y Miércoles del Campo Soriana, lo ideal es:
- Elaborar una lista antes de salir de casa
- Comparar los descuentos con los productos que realmente necesitas
- Acudir durante las primeras horas del día, que es cuando normalmente existe una mayor disponibilidad de productos
Si prefieres comprar desde casa, revisa previamente las promociones digitales también puede ayudarte a encontrar descuentos adicionales disponibles únicamente en la tienda en línea.