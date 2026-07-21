Martes y Miércoles del Campo en Soriana 21 y 22 de julio de 2026: las mejores ofertas para ahorrar en frutas, verduras y carnes

Las compras del súper pueden representar uno de los gastos más importantes de la semana, por eso muchos consumidores esperan las promociones de Martes y Miércoles del Campo en Soriana, una campaña que regresa este 21 y 22 de julio de 2026 con descuentos en frutas, verduras, carnes, pollo, pescados y mariscos.

Como ocurre cada semana, la cadena de supermercados puso en marcha una nueva edición de esta estrategia de ahorro, disponible tanto en tiendas físicas como en su plataforma digital, donde los clientes pueden aprovechar precios especiales para abastecer su despensa con productos frescos.

Las mejores ofertas del Martes y Miércoles del Campo Soriana

Entre los descuentos más llamativos de esta semana destacan varios alimentos de consumo diario que suelen formar parte de la canasta básica.

Frutas y verduras

Jitomate Huaje/Saladette a $12.50 el kilo

Melón Chino a $21.80 el kilo

Mango Paraíso a $21.80 el kilo

Piña Gota de Miel a $18.80 el kilo

Manzana Red Delicious a $38.80 el kilo

Manzana Royal Gala a $39.80 el kilo

Manzana Granny Smith a $39.80 el kilo

Aguacate Hass a $28.80 la malla

Limón con semilla a $29.80 el kilo

Pera D’Anjou a $31.80 el kilo con 50 Puntos Soriana Ya

Durazno importado, Ciruela o Nectarina a $59.80 el kilo

Zanahoria a $16.80 el kilo

Jícama a $24.80 el kilo

Col blanca a $21.80 el kilo

Cilantro a $9.80 el manojo

Chile Serrano a $34.80 el kilo

Champiñón blanco a granel a $89.90 el kilo

También encontrarás promociones en carnes, pollo y pescados

Además del departamento de frutas y verduras, Soriana incluyó descuentos en distintos productos de proteína, lo que permite realizar prácticamente toda la compra semanal durante la misma promoción.

Entre las ofertas más destacadas aparecen:

Pollo entero fresco a $35.90 el kilo

3×2 en toda la Carne empacada de origen del departamento de carnicería

Milanesa de Res Pulpa blanca a $199.00 el kilo

Pechuga de Pollo sin hueso Pilgrim’s en charola a $159.90 el kilo

Milanesa de Pollo delgada Pilgrim’s en charola a $176.90 el kilo

Alas de Pollo enchiladas a $76.90 el kilo

Medallón de Pechuga de Pollo a $149.00 el kilo

Milanesa de Cerdo fresca a $114.00 el kilo

Chuleta ahumada de Cerdo a $109.00 el kilo

25% de descuento en toda la línea Dolores

Filete de Mojarra de granja congelado a $99.90 el kilo

Camarón chico sin cabeza a $199.00 el kilo

Camarón coctelero chico congelado a $139.00 el kilo

Posta de Basa a $69.90 el kilo

Huachinango del Pacifico a $199.00 el kilo

Las promociones también incluyen productos de otras categorías

Aunque el foco principal del Martes y Miércoles del Campo son los alimentos frescos, esta semana las promociones coinciden con la campaña Julio Regalado, por lo que algunos consumidores también podrán encontrar descuentos en productos de limpieza, quesos, artículos para el hogar y promociones por volumen en diferentes departamentos. Estas ofertas pueden variar dependiendo de cada sucursal.

¿Dónde aplican las ofertas?

Las promociones estarán vigentes únicamente durante el martes 21 y miércoles 22 de julio, tanto en sucursales participantes como en la tienda en línea de Soriana.

En caso de comprar por internet, la cadena recomienda verificar la disponibilidad de los productos y especificar características como cantidad o grado de maduración de frutas y verduras. Además, algunas modalidades de entrega pueden generar costo de envío, aunque existen beneficios al superar determinados montos de compra.

Tips para aprovechar las promociones del Martes y Miércoles del Campo en Soriana

Para aprovechar mejor el Martes y Miércoles del Campo Soriana, lo ideal es:

Elaborar una lista antes de salir de casa

Comparar los descuentos con los productos que realmente necesitas

Acudir durante las primeras horas del día, que es cuando normalmente existe una mayor disponibilidad de productos

Si prefieres comprar desde casa, revisa previamente las promociones digitales también puede ayudarte a encontrar descuentos adicionales disponibles únicamente en la tienda en línea.