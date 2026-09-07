El hijo de John Lennon y Yoko Ono: ¿qué dijo sobre las mujeres mexicanas y la leche de soya? Sean Lennon se encuentra en medio de la polémica tras declarar que parece “mujer mexicana” (@sean_ono_lennon)

En las últimas horas, el hijo de John Lennon y Yoko Ono, Sean Lennon, se ha vuelto tendencia en redes sociales tras un polémico tuit sobre las mujeres mexicanas y la leche de soya.

Fue a través de la red social X que el hijo de John Lennon bromeó con parecerse a una “mujer mexicana” debido a que sus padres le daban de tomar leche de soya cuando era pequeño.

¿Qué dijo Sean Lennon sobre las mujeres mexicanas y la leche de soya?

En su tuit, Sean Lennon señala que, debido a que fue criado durante los años 70, sus padres le daban de tomar leche de soya porque creían que era saludable, y atribuye este hecho a que se parezca a una “mujer mexicana”.

En el tuit, el hijo de John Lennon y Yoko Ono intenta aligerar la broma, señalando que no hay “nada malo en ello” y que le saca provecho.

“Mis padres me criaron a base de leche de soya en los años 70. Creían que era súper saludable. Creo que por eso parezco una mujer mexicana. No es que haya nada malo en ello; le saco partido”.

Reacciones en redes sociales y críticas del público mexicano

Tras el tuit, el mensaje rápidamente se viralizó en redes sociales, pues mientras algunos usuarios señalaban que solo se trataba de humor, otros destacaban que era un comentario xenófobo y racista.

Por su parte, el hijo de John Lennon y Yoko Ono rápidamente contestó a los comentarios, indicando que se trataba de una broma.

My parents raised me on soy milk in the 70s. They thought it was super healthy. I think that’s why I look like a Mexican woman. Not that there’s anything wrong with that. I make it work. — Seán Ono Lennon (@seanonolennon) September 7, 2026

¿Quién es Sean Lennon?

Sean Lennon es el hijo menor de John Lennon y Yoko Ono; nació el 9 de octubre de 1975 en Nueva York, el mismo día en que su padre cumplía 35 años.

Además de sus recientes declaraciones, en los últimos días su nombre se volvió tendencia debido a que anunció el nacimiento de su primer hijo a los 50 años, junto con su pareja, la cantante y modelo Charlotte Kemp Muhl.

A lo largo de su trayectoria profesional, Sean Lennon se ha desarrollado como músico, compositor y productor, con dos álbumes como solista: “Into the Sun” de 1998 y “Friendly Fire” en 2006. También fue actor de doblaje para la película animada “Un monstruo en París”.