Exatlón México 2026, La Villa 360: ¿Quién gana hoy 7 de septiembre? Conoce quien gana hoy en Exatlón México la Villa 360 (Exatlón México)

Comienza la tercera semana de Exatlón México con nuevos retos para los atletas, por lo que aquí te compartimos quién gana hoy La Villa 360.

Con Erick Segura, del equipo Azul, siendo el segundo eliminado de Exatlón México, ambos equipos inician una nueva semana dispuestos a dominar la competencia en el reality.

Por lo que aquí te compartimos cuáles son los rumores y spoilers sobre quién gana La Villa 360 hoy, lunes 7 de septiembre, en Exatlón México.

¿Quién gana La Villa 360 hoy lunes 7 de septiembre en Exatlón México?

Tras la salida de Erick Segura en el Domingo de Eliminación, los Azules se enfrentan a un duro momento, pues también perdieron la mayoría de los retos la semana pasada.

Mientras tanto, los Rojos llegan con ímpetu a la competencia de esta noche, queriendo ganar una de las competencias más importantes de Exatlón México: La Villa 360, la cual otorga ventajas estratégicas importantes.

No obstante, de acuerdo con algunos spoilers, quien gana La Villa 360 hoy podría ser el equipo Azul. Sin embargo, al tratarse de rumores, los resultados pueden variar, por lo que se recomienda seguir la transmisión en vivo.

Horario y dónde ver Exatlón México en vivo hoy 7 de septiembre

El capítulo de hoy en Exatlón México dará inicio de manera regular a las 18:30 horas (tiempo del centro de México) por Azteca Uno y finalizará a las 20:30 horas.

Podrás seguir también la transmisión en vivo de Exatlón México a través de la página y aplicación de Azteca Uno, además de Disney+.

¿Quiénes son los participantes de Exatlón México?

Tras la salida de Erick Segura, estos son los participantes de ambos equipos que continúan en Exatlón México 2026:

Azules

David Juárez “La Bestia”

Doris del Moral

Andrea Medina

Alexis Vargas

Adrián Leo

Katia Gallegos

Fernando Vallejo

Natasha Septién

María Salazar

Rojos