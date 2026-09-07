Martes de Frescura Walmart vs Martimiércoles Chedraui: Comparativa de ofertas 8 y 9 de septiembre

Walmart y Chedraui comparativa 8 y 9 de septiembre de 2026. Walmart y Chedraui vuelven a competir con promociones en productos para la despensa durante el 8 y 9 de septiembre de 2026.

La semana comienza con nuevas oportunidades para ahorrar en la despensa. Walmart y Chedraui vuelven a competir con sus tradicionales promociones de productos frescos, aunque en esta ocasión las ofertas tienen vigencias diferentes.

Mientras el Martes de Frescura de Walmart concentra sus principales descuentos el martes 8 de septiembre, el Martimiércoles de Chedraui estará disponible durante el 8 y 9 de septiembre.

Walmart vs Chedraui: ¿qué supermercado tiene las mejores ofertas?

Uno de los productos que permite hacer una comparación directa esta semana es el plátano Chiapas.

En Walmart, el kilo se encuentra anunciado en 16 pesos, mientras que Chedraui lo coloca en 14.90 pesos por kilo durante su Martimiércoles. La diferencia es de 1.10 pesos por kilo a favor de Chedraui.

Plátano Chiapas: Walmart lo ofrece en 16 pesos por kilo , mientras que Chedraui lo tiene en 14.90 pesos por kilo . La diferencia es de 1.10 pesos por kilo a favor de Chedraui .

Walmart lo ofrece en , mientras que Chedraui lo tiene en . La diferencia es de . Manzana Red Delicious: Walmart la anuncia en 40 pesos por kilo . En la lista consultada de Chedraui no aparece un precio equivalente.

Walmart la anuncia en . En la lista consultada de Chedraui no aparece un precio equivalente. Manzana Gala: Walmart la ofrece en 40 pesos por kilo . En la información disponible de Chedraui no se publica un precio equivalente.

Walmart la ofrece en . En la información disponible de Chedraui no se publica un precio equivalente. Aguacate Hass: Chedraui lo anuncia en 39.90 pesos por kilo . No se encontró un precio equivalente de Walmart en la lista consultada.

Chedraui lo anuncia en . No se encontró un precio equivalente de Walmart en la lista consultada. Zanahoria: Chedraui la ofrece en 12 pesos por kilo. No se encontró un precio equivalente de Walmart en la información disponible.

Ofertas de frutas: Walmart y Chedraui

En el apartado de frutas, Walmart anuncia plátano Chiapas a 16 pesos por kilo, además de manzana Red Delicious y manzana Gala a 40 pesos por kilo.

Chedraui, por su parte, presenta el plátano Chiapas a 14.90 pesos por kilo, lo que representa una pequeña ventaja frente a Walmart.

La diferencia puede parecer mínima, pero cuando se trata de compras frecuentes y productos que forman parte de la despensa semanal, comparar incluso unos cuantos pesos puede ayudar a reducir el gasto final.

Verduras: Chedraui destaca con aguacate y zanahoria

En verduras, Chedraui tiene entre sus precios anunciados el aguacate Hass a 39.90 pesos por kilo, además de zanahoria a 12 pesos por kilo. También aparece el aguacate Hass enmallado a 27.50 pesos por pieza.

Estos precios pueden resultar especialmente atractivos para quienes buscan completar una compra básica con productos de uso cotidiano.

Walmart, en la información publicada para su Martes de Frescura, concentra en esta ocasión parte de sus promociones en frutas y proteínas. La cadena anuncia, por ejemplo, pechuga de pollo sin hueso a 172 pesos por kilo, milanesa de pollo a 182 pesos y milanesa de cerdo a 119 pesos por kilo.

Carnes y pollo: Walmart amplía sus promociones

Una diferencia importante entre ambas campañas está en el tipo de productos anunciados.

Además de frutas y verduras, Walmart incluye carnes y pollo entre sus promociones del 8 de septiembre. La pechuga de pollo sin hueso aparece en 172 pesos por kilo, mientras que la milanesa de pollo se ofrece en 182 pesos y la milanesa de cerdo en 119 pesos por kilo.

Las promociones tienen una vigencia limitada y los precios pueden modificarse sin previo aviso. Además, la disponibilidad puede variar entre sucursales y tienda en línea, por lo que es recomendable verificar el precio final antes de realizar la compra.