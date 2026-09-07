La Costeña X Panam: ¿Cuánto cuestan y dónde conseguir los tenis de esta icónica colaboración?

La Costeña Panam Las dos marcas mexicanas unen su historia y personalidad en una edición limitada de tenis. (Emmanuel Gutiérrez)

¿Qué tan mexicano es aceptar un reto solo porque alguien pregunta “¿a poco no te atreves?”? Bajo esa premisa, La Costeña y Panam, dos empresas mexicanas que han acompañado a distintas generaciones, se unen para presentar una edición limitada de tenis.

¿Cómo es la colección La Costeña X Panam?

La colección está inspirada en “¿Te atreves o te rajas?”, la campaña con la que La Costeña ha puesto este año a sus chiles en el centro de una conversación sobre sabor, identidad y ese espíritu que caracteriza a los mexicanos frente a un reto.

La colaboración presentada en el Restaurante Cascabel, de la embajadora y chef Lula Martín del Campo, lleva el concepto de la campaña más allá del sabor y lo traslada a la moda y al streetwear, convirtiendo algunos de los códigos más reconocibles de La Costeña en elementos de diseño

De acabado plateado y elaborados con materiales nacionales, los tenis incorporan detalles inspirados en el universo de la marca, entre ellos el característico abre fácil de sus latas, mientras que en las suelas aparece la frase que da origen a la campaña y a la colaboración (¿Te atreves o te rajas?).

La alianza parte de un punto en común entre ambas compañías: su origen mexicano, su apuesta por lo hecho en México y su presencia en la vida cotidiana de distintas generaciones, así como el reto de mantenerse vigentes a través de nuevas formas de conectar con los consumidores.

“En La Costeña buscamos que ‘Te atreves o te rajas’ fuera más que una campaña sobre nuestros chiles. Partimos de una expresión y una actitud que reconocemos como muy nuestras: esa manera de retarnos, de entrarle y de demostrar que los mexicanos no nos rajamos fácilmente.

Hacerlo ahora de la mano de Panam nos permite llevar ese concepto a un territorio distinto y crear algo que celebra el orgullo de dos marcas mexicanas”, señaló Ana Belén Diéz, directora de mercadotecnia de La Costeña.

La Costeña Panam Más de 3,000 pares estarán disponibles a partir de septiembre en tiendas Panam. (Emmanuel Guti)

¿Qué precio tiene y dónde conseguir la colección La Costeña X Panam?

Para Panam, la colaboración representa también la oportunidad de sumar dos universos que comparten identidad mexicana, tradición y una presencia que ha trascendido generaciones.

“Para Panam, sigue siendo un orgullo el poder hacer alianzas con marcas 100% mexicanas, que al igual que nosotros comparten valores, que nos llevan a demostrar que lo bien hecho en México existe”, comentó Paola Reglín, Líder de Comunicación y MKT de Panam.

La edición estará conformada por más de 3,000 pares para adulto y podrá adquirirse a partir de inicios de septiembre en tiendas Panam alrededor de la República Mexicana y a través de su tienda en línea, con un precio de 1 mil 100 pesos.

Con esta colaboración, La Costeña continúa explorando nuevos territorios para mantener vigente una categoría profundamente ligada a la gastronomía y cultura del país, llevando una pregunta muy mexicana de la mesa a las calles: ¿Te atreves o te rajas? con Panam.