¿Qué es la “armonización del mentón” y cuánto cuesta? El procedimiento estético que se habría hecho Vinicius Jr

¿Qué es la armonización de mentón? | El procedimiento estético que se habría realizado Vinícius Jr.

Tras la eliminación de Brasil en el Mundial 2026, Vinícius Jr. aprovechó sus vacaciones para someterse a un procedimiento de armonización de mentón, de acuerdo con diversos medios brasileños. Aunque el futbolista no ha confirmado el tratamiento, su rostro parece formar parte de una tendencia estética cada vez más popular entre hombres y mujeres que buscan mejorar el equilibrio de sus facciones sin recurrir a una cirugía.

¿Qué es la armonización de mentón?

Es un procedimiento estético mínimamente invasivo que consiste en mejorar la proyección y el contorno de esta zona mediante la aplicación de ácido hialurónico de alta densidad. Su objetivo principal es corregir un mentón retraído, definir el perfil facial y lograr una mayor armonía entre la frente, la nariz, los labios y la mandíbula.

El tratamiento se realiza mediante pequeñas infiltraciones con agujas finas y, por lo general, requiere una sola sesión. La cantidad de producto utilizada depende de la anatomía y las necesidades de cada paciente, por lo que previamente se lleva a cabo una valoración personalizada.

El proceso forma parte de la llamada armonización facial, un conjunto de procedimientos no quirúrgicos diseñados para mejorar la simetría y las proporciones del rostro. Dependiendo de cada caso, puede combinarse con rellenos dérmicos, toxina botulínica o bioestimuladores de colágeno para obtener resultados más equilibrados.

Para definir el tratamiento, los especialistas suelen basarse en criterios anatómicos y estéticos como la proporción áurea, la regla de los tercios faciales, la armonía del perfil y la simetría dinámica. El objetivo no es modificar por completo la apariencia del paciente, sino resaltar sus rasgos de manera natural.

Entre los principales beneficios de la armonización de mentón se encuentran una mayor definición del perfil, la corrección de un mentón poco proyectado, una mejor tensión facial y una apariencia más juvenil. Además, se trata de un procedimiento rápido, con un tiempo de recuperación mínimo y resultados visibles de forma inmediata.

¿Cuánto cuesta un proceso de armonización de mentón?

El precio varía según la clínica, la experiencia del especialista y la cantidad de ácido hialurónico utilizada. El costo suele oscilar entre los 6 mil y los 15 mil pesos mexicanos por sesión, aunque en algunos casos puede ser mayor si se requieren más aplicaciones o se combina con otros procedimientos de armonización facial.