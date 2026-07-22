Aplica, presiona y brilla: este es el lipstick que revela su efecto glitter al presionar los labios

En el universo del maquillaje, no siempre hace falta agregar más producto para conseguir un resultado espectacular. Quienes disfrutamos de experimentar con nuevos productos y tendencia buscamos dirigirnos hacia fórmulas inteligentes que nos ayuden a aprovechar la tecnología para lograr mejores acabados con menos capas.

Gracias a su nuevo lanzamiento, SHEGLAM acaba de demostrar que Stardust Swipe Glitter Liquid Lipstick es justo eso: un labial líquido con glitter que promete un efecto brillante con algo que todas hacemos: presionar los labios.

La propuesta de la marca llega para conquistar a quienes buscamos un maquillaje top sin sacrificar comodidad ni su duración, combinando color intenso, partículas luminosas y una fórmula ligera pensada para el uso diario.

¿Cómo funciona el nuevo lipstick con glitter de SHEGLAM?

El secreto del Stardust Swipe Glitter Liquid Lipstick no está en aplicar varias capas, sino en un gesto que prácticamente todas las personas hacen de manera automática: presionar y frotar los labios después de colocar el labial.

Este movimiento hace que las partículas de glitter se acomoden y reflejen mejor la luz, creando un efecto de destellos mucho más intenso. En otras palabras, el brillo no aparece porque haya más producto, sino porque la distribución del glitter es mejor y cambia al hacer presión.

Gracias a este principio, el labial ofrece un acabado que recuerda al maquillaje editorial sin perder la practicidad de un labial líquido ligero y cómodo para ir a la escuela, al trabajo o simplemente sentirte increíble un día.

Color intenso, brillo y larga duración en un solo producto

Además del efecto brillante, la marca asegura que su nueva fórmula ofrece una alta pigmentación desde la primera aplicación, por lo que basta una sola pasada para cubrir completamente los labios ayudándote a sentir ligereza y ahorrar producto.

Entre sus principales características y nuevas tecnologías, destacan:

Acabado luminoso

Activación por presión

Textura ligera

Fórmula de baja transferencia

Múltiples tonalidades

Espesor ideal

¿Cuáles son los tonos disponibles del Stardust Swipe Glitter Liquid Lipstick?

El nuevo lanzamiento llega con ocho colores, pensados para distintos estilos y ocasiones. La colección incluye desde tonos nude hasta rosas suaves, colores intensos y un clásico rojo.

High Key

Champagne Orbit

Bare Nebula

Mocha Meteor

Twinkle Rush

Entre los tonos que la marca destaca como favoritos se encuentran:

Cosmic Pink

Orbital Glow

Red Giant

La variedad busca adaptarse tanto a quienes prefieren un maquillaje discreto como a quienes disfrutan de looks más llamativos.

Precio y disponibilidad en México

El Stardust Swipe Glitter Liquid Lipstick ya está disponible en México y tiene un costo de $105 pesos, convirtiéndose en una de las novedades de maquillaje más accesibles de la temporada 2026.

Con este lanzamiento, SHEGLAM apuesta por acercar tendencias de belleza de alto impacto a un público que busca productos innovadores sin gastar demasiado.