Murió el perrito Rocky: veterinario que lo atendió confirma el deceso del ‘lomito’ arrastrado en Saltillo

Rocky Fallece perro víctima de maltrato animal (Dignidad Animal A.C.)

Rocky, un perro que fue atropellado por un camioneta el sábado 18 de julio, se encontraba recibiendo tratamiento en la clínica Pets Care de Saltillo, Coahuila. Lamentablemente, el can falleció esta mañana a causa de las lesiones que sufrió.

¿Cómo murió Rocky, perro maltratado en Saltillo?

El fin semana pasado, una camioneta atropelló y arrastró a Rocky dentro del fraccionamiento Villa San Miguel en el estado de Coahuila. Rocky murió a las 9:05 horas del miércoles 22 de julio.

El veterinario que trató a Rocky, Javier Ceriani, difundió la noticia sobre el deceso del animal en sus redes sociales. Indicó que el perro sufrió de trauma medular agudo a nivel cervical y daño neurológico irreversible. Se encontraba en tratamiento intensivo hasta el momento de su fallecimiento. La respuesta inflamatoria generalizada que se presentó horas después de ser ingresado al hospital no permitió que se condujeran otros estudios, puesto que la condición de Rocky se tornó inestable.

Hasta el momento, hay dos personas detenidas en relación con el caso. Liliana “N”, quien es señalada como autora material de estos maltratos, y Jorge “N”, a quien se le acusa de obstaculizar la investigación y amenazar a la autoridad.

Vecinos del área y organizaciones como Dignidad Animal A.C. difundieron el video donde se muestra el momento del abuso animal y exigen penas ejemplares. La grabación rápidamente se volvió viral y ha causado indignación en todo el país. La Fiscalía General de Coahuila aseguró que no toleraría el maltrato animal y procedería debidamente contra los acusados.