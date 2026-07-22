Ciclosporosis Ciclosporosis: ¿Qué alimentos están libres de este parásito y cuáles debes desinfectar bien? (Pexels)

Ante los recientes reportes de cuadros gastrointestinales severos y diarrea en Estados Unidos por la alerta del brote de ciclosporosis, un parásito presente en ciertos productos agrícolas esenciales para la dieta diaria, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) ha emitido recomendaciones clave. Conoce qué alimentos deben manejarse con cautela, cuáles son seguros y cómo desinfectarlos adecuadamente.

¿De dónde surgió el brote y qué es la ciclosporosis?

La ciclosporosis es una infección intestinal causada por el microscópico parásito Cyclospora cayetanensis. Durante el verano de 2026, las autoridades sanitarias han registrado miles de casos de personas afectadas en territorio estadounidense, con una concentración notable en estados como Michigan, Ohio, West Virginia, Indiana y Kentucky.

La FDA relacionó de manera preliminar un grupo de contagios con lotes de lechuga iceberg provenientes de México y distribuidos por la empresa Taylor Farms para cadenas de comida rápida como Taco Bell. Aunque análisis posteriores sugirieron un margen de “falso positivo” en algunas muestras de laboratorio, la compañía retiró de manera preventiva la lechuga en la región. Como medida de precaución, las autoridades sugieren evitar el consumo de lotes que hayan sido objeto de retiro comercial.

¿Cuáles son los alimentos de mayor riesgo ante el brote?

Este microorganismo suele contaminar frutas y verduras durante su etapa de cultivo al entrar en contacto con agua o suelos contaminados. Por precaución, se sugiere extremar cuidados o evitar el consumo en fresco de:

Lechuga y hortalizas de hoja verde en general.

Verduras de hoja cruda y mezclas de ensaladas empacadas.

Fruta previamente cortada o lista para su consumo.

Hierbas frescas (cilantro, albahaca, perejil, entre otras).

Frutos rojos frescos, uvas y salsas crudas.

Chícharos dulces (snap peas), brócoli y col o repollo crudo.

Alimentos seguros para consumir sin inconvenientes del brote

No se recomienda suspender por completo la ingesta de vegetales, ya que constituyen una fuente indispensable de nutrientes. Sin embargo, para reducir el riesgo a cero, las autoridades aconsejan optar por:

Verduras completamente cocidas (sometidas a altas temperaturas).

Frutas de cáscara gruesa que se puedan pelar antes de comer (naranja, mandarina, plátano, mango o aguacate).

Leguminosas bien cocidas (como frijoles y lentejas).

Alimentos preparados mediante procesos de ebullición, horneado o salteado.

Productos cuyo origen y trazabilidad de inocuidad estén verificados.

¿Cómo desinfectar y preparar los alimentos para prevenir el contagio?

Dado que la Cyclospora es altamente resistente a ciertos desinfectantes químicos comunes como el cloro, las autoridades sanitarias hacen énfasis en las buenas prácticas de higiene alimentaria:

Lavado de manos: Frotar con agua y jabón durante al menos 20 segundos antes y después de manipular alimentos.

Lavado bajo chorro de agua: Enjuagar frutas y hortalizas con abundante agua corriente en lugar de dejarlas únicamente en reposo.

Uso de cepillo: Frotar firmemente la superficie de los productos con cáscara dura.

Corte de zonas dañadas: Desechar partes golpeadas, desgarradas o en mal estado antes de cocinar.

Al igual que mantener refrigerados todos los vegetales y frutas una vez que hayan sido cortados o pelados.