Livia Brito Niegan amparo a la actriz Livia Brito y estará vinculada a proceso: ¿Cuál es la historia completa del caso con Ernesto Zepeda? (Cuartoscuro)

El infortunio legal sacude la carrera de la actriz Livia Brito. Una jueza federal le ha negado en definitiva un recurso de amparo, lo que deja firme su vinculación a proceso por el delito de falsedad de declaraciones ante las autoridades, en el marco del litigio que sostiene con el fotógrafo Ernesto Zepeda.

¿Por qué le negaron el amparo?

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Brito brindó información falsa durante las diligencias iniciales del caso.

La actriz habría mentido bajo protesta de decir verdad al negar haber golpeado al fotógrafo, desmentir las agresiones físicas y rechazar el despojo de su equipo de trabajo junto con su entonces pareja, Mariano Martínez.

¿Cómo ocurrieron los hechos en Cancún?

Los sucesos se remontan al 28 de junio de 2020, cuando Ernesto Zepeda un paparazzi con más de dos décadas de trayectoria en el estado de Quintana Roo, localizó a la actriz y a su novio hospedados en un hotel de Cancún. Al percatarse de su presencia en la playa, el fotógrafo comenzó a retratarlos a la distancia.

Al darse cuenta de que estaba siendo fotografiada, Livia Brito encaró con el periodista para reclamarle y propinarle una bofetada. Acto seguido, su novio se sumó a la agresión golpeando a Ernesto en el rostro. Durante el altercado, la pareja despojó al fotógrafo de sus pertenencias y le causó severas lesiones físicas en la cabeza utilizando su propia cámara fotográfica, la cual quedó destruida.

La batalla legal de Ernesto Zepeda: De la indemnización a la vía penal

Tras años de gestiones legales encabezadas por Zepeda y su abogada Ángela Frías, el proceso ha alcanzado acontecimientos decisivos en los tribunales:

En una etapa previa del conflicto, se determinó una compensación económica superior al millón de pesos a favor del afectado para reparar los daños físicos y morales, así como la pérdida de su equipo de trabajo.

Derivado de las mentiras vertidas en las declaraciones iniciales para evadir su responsabilidad, una jueza ordenó vincular a proceso penal a la actriz.