Tianguis de Mamá Lucha en Bodega Aurrera: estas son las mejores ofertas para ahorrar en tu despensa hasta el 23 de julio

Para quienes buscan hacer rendir más el presupuesto de la semana, Bodega Aurrera tiene en marcha una nueva edición del Tianguis de Mamá Lucha, una campaña de promociones que estará disponible hasta el jueves 23 de julio y que incluye descuentos en productos básicos para el hogar.
Como ocurre cada semana, las ofertas se concentran principalmente en frutas, verduras, carnes, pollo y pescado, categorías que suelen representar una parte importante del gasto familiar. La estrategia busca que los consumidores encuentren precios competitivos sin tener que esperar a los fines de semana o a temporadas especiales de descuentos.
Estas son las ofertas más destacadas del Tianguis de Mamá Lucha
Entre los productos con mejor precio durante esta campaña destacan varias opciones para preparar comidas completas sin gastar de más.
Frutas y verduras
- Mango Paraíso a $kg
- Manzana Red o Pink en Bolsa Marketside a $34.00kg
- Cereza a $49.00pq
- Zanahoria a $16.00kg
- Papa en Malla a $45.00pq
- Cebolla blanca en malla a $31.00 el kilo
- Cebolla blanca a $42.00 el kilo
- Pepino a $22.00 el kilo
- Papa blanca a $65.00 el kilo
- Sandía a $12.00 el kilo
- Jícama a $30.00 el kilo
- Mango Paraíso a $24.00 el kilo
- Manzana en bolsa Pink Lady a $34.00 el kilo
- Manzana Red Delicious en bolsa a $34.00 el kilo
- Perón Golden en bolsa a $53.00 el kilo
- Manzana Gala en bolsa a $48.00 el kilo
- Mango Ataúlfo a $40.00 el kilo
- Toronja a $29.00 el kilo
- Piña Miel a $20.00 el kilo
- Cebolla morada a $44.00 el kilo
- Aguacate Hass a $59.00 el kilo
- Tomate verde a $32.90 la malla
- Tomate verde a $36.90 el kilo
- Nopal a $29.00 el kilo
- Limón agrio a $35.00 el kilo
- Limón sin semilla a $42.00 la malla
- Naranja a $40.00 el kilo
- Mandarina a $35.00 el kilo
- Manzana Red Delicious a $38.00 el kilo
- Perón Golden a $57.00 el kilo
- Pera de Anjou a $48.00 el kilo
- Kiwi a $74.00 el kilo
- Durazno a $70.00 el kilo
- Papaya a $39.00 el kilo
- Melón Chino a $32.00 el kilo
- Plátano Chiapas a $23.00 el kilo
- Champiñones a $99.00 el kilo
- Chile Serrano a $54.00 el kilo
- Calabaza Japonesa a $34.90 el kilo
- Zanahoria a $16.50 el kilo
- Brócoli a $62.00 el kilo
- Lechuga Romana a $22.00 la pieza
- Betabel a $38.90 el kilo
- Apio a $38.90 el kilo
- Perejil a $10.00 el manojo
- Epazote a $16.90 el manojo
- Acelga a $12.90 el manojo
- Espinaca a $13.90 el manojo
- Cilantro a $9.90 el manojo
Carnes, pollos y pescados
- Pierna con Muslo Corte Americano a $30.00kg
- Pollo Entero a $36.00kg
- Alitas Adobadas a $79.00kg
- Pechuga sin Hueso a $170.00kg
- Pechuga Corte Americano a $178.00kg
- Milanesa de Pechuga a $180.00kg
- Molida de Res 70/30 a $kg
- Carne de Res Molida 80/20 Marketside a $kg
- Costilla para Asar a $158.00kg
- Carne para Hambrguesas a $84.00pq
- Arrachera de Res Marinada a $179.00pq
- Pierna de Cerdo con Hueso a $114.00kg
- Chuleta Ahumada a $130.00kg
- Costilla de Cerdo a $136.00kg
- Mojarra Tilapia a $80.00kg
- Filete Basa Blanco a $86.00kg
¿Hasta cuándo estarán disponibles las promociones?
Las ofertas del Tianguis de Mamá Lucha estarán vigentes hasta el jueves 23 de julio, aunque algunos productos pueden agotarse antes dependiendo de la demanda y de la disponibilidad de cada sucursal.
También es importante considerar que ciertos precios pueden variar ligeramente entre tiendas o regiones del país, por lo que se recomienda verificar la existencia de los artículos antes de acudir a realizar las compras.
Tips para aprovechar mejor el Tianguis de Mamá Lucha
Si tu objetivo es ahorrar en la despensa, conviene planear las compras antes de salir de casa:
- Llega temprano a la tienda para encontrar todo lo que necesitas
- Compara precios con otros supermercados
- Elaborar una lista con los productos realmente necesarios
- Combina estas ofertas con productos de temporada