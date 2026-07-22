Tianguis de Mamá Lucha en Bodega Aurrera: estas son las mejores ofertas para ahorrar en tu despensa hasta el 23 de julio

Para quienes buscan hacer rendir más el presupuesto de la semana, Bodega Aurrera tiene en marcha una nueva edición del Tianguis de Mamá Lucha, una campaña de promociones que estará disponible hasta el jueves 23 de julio y que incluye descuentos en productos básicos para el hogar.

Como ocurre cada semana, las ofertas se concentran principalmente en frutas, verduras, carnes, pollo y pescado, categorías que suelen representar una parte importante del gasto familiar. La estrategia busca que los consumidores encuentren precios competitivos sin tener que esperar a los fines de semana o a temporadas especiales de descuentos.

Estas son las ofertas más destacadas del Tianguis de Mamá Lucha

Entre los productos con mejor precio durante esta campaña destacan varias opciones para preparar comidas completas sin gastar de más.

Frutas y verduras

Mango Paraíso a $kg

Manzana Red o Pink en Bolsa Marketside a $34.00kg

Cereza a $49.00pq

Zanahoria a $16.00kg

Papa en Malla a $45.00pq

Cebolla blanca en malla a $31.00 el kilo

Cebolla blanca a $42.00 el kilo

Pepino a $22.00 el kilo

Papa blanca a $65.00 el kilo

Sandía a $12.00 el kilo

Jícama a $30.00 el kilo

Mango Paraíso a $24.00 el kilo

Manzana en bolsa Pink Lady a $34.00 el kilo

Manzana Red Delicious en bolsa a $34.00 el kilo

Perón Golden en bolsa a $53.00 el kilo

Manzana Gala en bolsa a $48.00 el kilo

Mango Ataúlfo a $40.00 el kilo

Toronja a $29.00 el kilo

Piña Miel a $20.00 el kilo

Cebolla morada a $44.00 el kilo

Aguacate Hass a $59.00 el kilo

Tomate verde a $32.90 la malla

Tomate verde a $36.90 el kilo

Nopal a $29.00 el kilo

Limón agrio a $35.00 el kilo

Limón sin semilla a $42.00 la malla

Naranja a $40.00 el kilo

Mandarina a $35.00 el kilo

Manzana Red Delicious a $38.00 el kilo

Perón Golden a $57.00 el kilo

Pera de Anjou a $48.00 el kilo

Kiwi a $74.00 el kilo

Durazno a $70.00 el kilo

Papaya a $39.00 el kilo

Melón Chino a $32.00 el kilo

Plátano Chiapas a $23.00 el kilo

Champiñones a $99.00 el kilo

Chile Serrano a $54.00 el kilo

Calabaza Japonesa a $34.90 el kilo

Zanahoria a $16.50 el kilo

Brócoli a $62.00 el kilo

Lechuga Romana a $22.00 la pieza

Betabel a $38.90 el kilo

Apio a $38.90 el kilo

Perejil a $10.00 el manojo

Epazote a $16.90 el manojo

Acelga a $12.90 el manojo

Espinaca a $13.90 el manojo

Cilantro a $9.90 el manojo

Carnes, pollos y pescados

Pierna con Muslo Corte Americano a $30.00kg

Pollo Entero a $36.00kg

Alitas Adobadas a $79.00kg

Pechuga sin Hueso a $170.00kg

Pechuga Corte Americano a $178.00kg

Milanesa de Pechuga a $180.00kg

Molida de Res 70/30 a $kg

Carne de Res Molida 80/20 Marketside a $kg

Costilla para Asar a $158.00kg

Carne para Hambrguesas a $84.00pq

Arrachera de Res Marinada a $179.00pq

Pierna de Cerdo con Hueso a $114.00kg

Chuleta Ahumada a $130.00kg

Costilla de Cerdo a $136.00kg

Mojarra Tilapia a $80.00kg

Filete Basa Blanco a $86.00kg

¿Hasta cuándo estarán disponibles las promociones?

Las ofertas del Tianguis de Mamá Lucha estarán vigentes hasta el jueves 23 de julio, aunque algunos productos pueden agotarse antes dependiendo de la demanda y de la disponibilidad de cada sucursal.

También es importante considerar que ciertos precios pueden variar ligeramente entre tiendas o regiones del país, por lo que se recomienda verificar la existencia de los artículos antes de acudir a realizar las compras.

Tips para aprovechar mejor el Tianguis de Mamá Lucha

Si tu objetivo es ahorrar en la despensa, conviene planear las compras antes de salir de casa: