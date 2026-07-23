Despiden a Alejandra Jaramillo de Univisión tras burlarse de la derrota de México en el Mundial: ¿Qué fue lo que pasó?

Alejandra Jaramillo | Deja programa de Univisión tras la polémica por celebrar la eliminación de México. (ale_jaramillo en Instagram)

La presentadora ecuatoriana Alejandra Jaramillo dejó de formar parte del programa Siéntense quien pueda, de Univisión, semanas después de verse envuelta en una polémica por celebrar públicamente la eliminación de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo.

La polémica comenzó el pasado 5 de julio, cuando México cayó ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial. A través de su cuenta de Instagram, Jaramillo publicó un video en el que celebraba de manera efusiva el resultado del encuentro con la frase: “Yo solo quería una cosa para dormir tranquila hoy”, acompañada de emojis con la bandera de Inglaterra. En la descripción también escribió: “No pudieron ni con un jugador menos. Ni con los 11 minutos de tiempo extra. Ni yendo otra vez al hotel a gritar”.

La publicación provocó descontento entre la afición mexicana

Las reacciones no tardaron en aparecer. Cientos de usuarios criticaron a la conductora al considerar que sus publicaciones representaban una falta de respeto, especialmente por formar parte de un programa de Univisión seguido por una amplia audiencia de público mexicano. En contraste, seguidores defendieron a la también actriz al señalar que, como ecuatoriana, su reacción respondía a la eliminación de Ecuador frente a México durante el torneo y que simplemente expresó el sentir de muchos aficionados de su país.

Ante la ola de críticas, Alejandra Jaramillo publicó otro video en el que ofreció disculpas. Reconoció que se dejó llevar por la emoción del Mundial y por “ponerse la camiseta” de su país durante el último partido de México. Asimismo, aseguró que nunca existió una intención de faltarle al respeto a los mexicanos y afirmó sentir un profundo cariño y respeto por el país.

Jaramillo confirmó su salida del programa

La controversia continuó hasta que el pasado 22 de julio, durante la emisión de Siéntense quien pueda, Univisión anunció la salida de Alejandra Jaramillo del programa. Sin revelar los motivos de la decisión, agradecieron su profesionalismo, entrega y talento, además de desearle éxito en sus próximos proyectos.

Más tarde, la presentadora confirmó su salida a través de sus redes sociales. Agradeció las muestras de apoyo que recibió durante las semanas posteriores a la polémica, aseguró sentirse tranquila con la forma en que actuó y sostuvo que las disculpas que ofreció fueron sinceras y a título personal. Finalmente, reiteró su respeto hacia México y expresó su confianza en que este episodio quedará atrás para dar paso a una nueva etapa en su carrera profesional.