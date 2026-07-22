Dragon Ball Z x Converse: así es la colección de tenis inspirada en Goku, Vegeta y Shenlong

Colección Converse x Dragon Ball Z Foto: Converse/La Crónica

Pocas series han logrado trascender generaciones como Dragon Ball Z. Desde su estreno en la década de los noventa, la obra creada por Akira Toriyama se convirtió en un fenómeno cultural que marcó la infancia de millones de personas y consolidó un legado que hoy continúa vigente en la moda, el entretenimiento y la cultura pop.

Ese legado ahora encuentra una nueva forma de expresión gracias a la colaboración entre Converse y Dragon Ball Z, una colección de edición limitada que transforma algunos de los modelos más emblemáticos de la firma estadounidense en piezas inspiradas en los personajes más representativos del anime.

Dragon Ball X Converse Foto: Converse/La Crónica

¿Qué personajes de Dragon Ball Z inspiraron la nueva colección de Converse?

Uno de los principales atractivos del lanzamiento es que cada modelo toma como referencia a un personaje distinto del anime.

La colección incluye diseños inspirados en Goku, Vegeta, Freezer, Cell, Majin Buu, la técnica Fusion y un modelo especial dedicado a Shenlong, el dragón legendario que representa uno de los símbolos más reconocibles de la franquicia.

Más allá del color, cada par incorpora detalles exclusivos como etiquetas especiales, gráficos laterales y acabados que buscan reflejar la personalidad de cada personaje sin perder la identidad clásica de Converse.

Esta propuesta convierte a la colección en una opción atractiva tanto para coleccionistas como para quienes buscan integrar referencias al anime dentro de un estilo casual.

Dragon Ball X Converse Foto: Converse/La Crónica

¿Qué hace diferente a esta colección frente a otras colaboraciones de sneakers?

En los últimos años, el mercado ha visto múltiples colaboraciones entre marcas deportivas y series de anime. Sin embargo, la apuesta de Converse destaca porque utiliza siluetas que forman parte de la historia del calzado urbano.

En lugar de modificar completamente el diseño original, la marca mantiene la esencia de modelos como Chuck Taylor All Star y Chuck 70, incorporando únicamente elementos visuales que evocan el universo de Dragon Ball Z.

El resultado es una colección que puede utilizarse como calzado cotidiano, pero que también funciona como una pieza de colección para los seguidores de la franquicia.

Dragon Ball X Converse Foto: Converse/La Crónica

¿Cuándo llegará la colección Converse x Dragon Ball Z a México?

La colección estará disponible en México a partir del 11 de agosto y podrá adquirirse a través del sitio oficial de Converse, así como en boutiques seleccionadas de la marca.

De acuerdo con la información compartida por la empresa, los modelos tendrán precios que oscilarán entre 1,399 y 2,899 pesos, dependiendo de la silueta elegida.

Además, el lanzamiento contempla versiones para adultos y niños, permitiendo que seguidores de distintas edades puedan acceder a la colección.

Dragon Ball X Converse Foto: Converse/La Crónica

¿Por qué Dragon Ball Z sigue siendo una de las franquicias más influyentes en la moda?

Aunque Dragon Ball Z debutó hace más de tres décadas, su impacto continúa vigente gracias a una comunidad internacional que mantiene vivo el interés por la serie a través de videojuegos, películas, figuras de colección y colaboraciones con marcas de distintos sectores.

La moda urbana ha encontrado en el anime una fuente constante de inspiración, y Dragon Ball Z ocupa un lugar privilegiado por su capacidad para conectar con públicos de diferentes edades y culturas.

Esta permanencia explica por qué colaboraciones como la de Converse generan expectativa incluso antes de llegar al mercado, consolidando al anime como un referente dentro del diseño contemporáneo.