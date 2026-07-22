WhatsApp detalles de las funciones nuevas de la aplicación de mensajería y llamadas gratis (Pexels)

Las actualizaciones constantes de WhatsApp buscan mejorar la privacidad, seguridad y redefinir la forma en que los usuarios interactúan a diario.

Durante las semanas anteriores se han dado a conocer diferentes novedades que han alcanzado cuentas selectas, anticipando los cambios que se esperan puedan disfrutar millones de personas usuarias de esta aplicación móvil.

Estas novedades responden al reciente crecimiento de las aplicaciones de mensajería instantánea y la necesidad de adaptarse a las distintas necesidades de las personas.

¿Cuáles son las nuevas funciones de WhatsApp?

Uno de los cambios más esperados es el nombre de usuario, que pretende mejorar la privacidad y en el cual será posible tener conversaciones con personas o empresas sin la necesidad de compartir el número de teléfono; únicamente se podrá observar un identificador único, lo cual podría mejorar el acceso a la información privada para las personas no registradas o desconocidas.

Con las actualizaciones en WhatsApp Business, podrás tener más de una cuenta en tu dispositivo

Otra de las novedades se apreciará en el soporte multicuenta de WhatsApp Business, con el que se podrán administrar dos cuentas en un mismo dispositivo, facilitando a todos aquellos que llevan varias líneas de atención en celulares diferentes. Esta función se modificará desde el menú principal y también se podrán revisar notificaciones de ambas cuentas.

Asimismo, se integrará el diseño Liquid Glass en su versión de escritorio. Además, contará con almacenamiento en la nube en donde los usuarios podrán seleccionar el proveedor de respaldo directamente desde los ajustes de la aplicación.

Ya se podrá compartir música en las historias de la plataforma

Estas novedades buscan mejorar la funcionalidad y marcar el rumbo de la mensajería móvil, que permite una mayor seguridad, comodidad; dentro de los nuevos ajustes también se espera que se pueda compartir música en los estados de WhatsApp desde las plataformas compatibles, ofreciendo nuevas alternativas para difundir contenido.

Gracias a la integración de esta aplicación móvil con Adobe Acrobat, ahora los archivos PDF podrán ser visualizados dentro del mismo sistema de la aplicación, sin necesidad de descarga previa.