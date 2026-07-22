Resultados Melate, Revancha y Revanchita 4242 HOY: números ganadores del 22 de julio de 2026

Sorteo Melate, Revancha y Revanchita hoy Foto: IA

El Sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4242 se llevó a cabo este miércoles 22 de julio,con gran expectación ante la bolsa millonaria acumulada; por ello, miles de participantes se mantienen pendientes de los resultados y números ganadores de esta edición.

Resultados Melate, Revancha y Revanchita 4242

En unos minutos te daremos a conocer los números ganadores Melate...

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4242?

Para el sorteo 4238, la bolsa acumulada del Melate alcanzó 151.3 millones de pesos, una cifra que lo posiciona entre los premios más elevados en lo que va del año.

El incremento del monto se vincula con la falta de ganadores en sorteos anteriores, un fenómeno que provoca que el premio crezca progresivamente. Este mecanismo, basado en la acumulación, genera ciclos de mayor participación cuando el premio alcanza niveles históricos, lo que incrementa el volumen de boletos y la expectativa social alrededor del resultado.

Transmisión en vivo | Resultados del sorteo Melate 4242

El proceso del sorteo se transmitió en tiempo real a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional. Durante la emisión, los participantes siguen la extracción de las esferas y la verificación del procedimiento.

¿A qué hora fue el Sorteo Melate 4242?

El sorteo se realizó a las 21:00 horas, conforme al horario del centro de México.

¿Cómo se juega Melate?

La mecánica del Melate se basa en la selección de entre seis y diez números dentro de un rango del 1 al 56. Durante el sorteo se extraen seis números principales junto con una esfera adicional que determina premios complementarios.

Cada boleto participa de manera automática en las tres modalidades del concurso: Melate, Revancha y Revanchita. Esta estructura amplía las opciones de obtener premios mediante una sola compra, elemento que explica la popularidad del juego entre los participantes.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4242?

Los resultados oficiales del sorteo pueden verificarse en el sitio web institucional de la Lotería Nacional y en puntos de venta autorizados.

El sistema digital incorpora un verificador automático que permite ingresar la combinación del boleto para confirmar la existencia de premios de forma inmediata.

¿Cuánto cuesta jugar Melate?

El costo base para participar en Melate es de 15 pesos por boleto. La modalidad Revancha requiere un pago adicional de 10 pesos, mientras Revanchita implica 5 pesos extra. Quienes optan por las tres modalidades realizan una inversión total de 30 pesos.