Festival Jammin’ 2026: la CDMX se llenará de jazz, swing y Lindy Hop con un encuentro internacional de nueve días

La Ciudad de México se prepara para recibir uno de los encuentros más importantes dedicados al Lindy Hop y la cultura swing en América Latina. Del 15 al 23 de agosto de 2026, el Festival Jammin’ 2026 reunirá a bailarines, músicos, profesores y aficionados provenientes de diferentes estados del país, así como de Argentina, Estados Unidos, Canadá, Países Bajos y Australia.

Este festival apuesta por la música y el baile como herramientas para crear vínculos entre personas de distintas edades, nacionalidades y experiencias. Con más de 200 asistentes internacionales, el encuentro busca consolidar a México como uno de los principales escenarios para el crecimiento del Lindy Hop, un estilo de baile social nacido en Harlem durante la era dorada del jazz.

¿Qué habrá en el Festival Jammin’ 2026?

Durante nueve días, el festival ofrecerá un programa donde podrás aprender y convivir con otros integrantes de la comunidad swing. Para quienes desean conocer este universo por primera vez, esta es la oportunidad para adentrarse y descubrir las raíces de cada elemento.

Entre las actividades destacan:

Talleres especializados

Los asistentes podrán participar en clases impartidas por reconocidos exponentes internacionales del Lindy Hop y el Authentic Jazz, quienes compartirán técnicas, historia y estilos de interpretación.

Los talleres estarán encabezados por:

Elle Brenecki , bailarina australiana con trayectoria en importantes festivales internacionales

, bailarina australiana con trayectoria en importantes festivales internacionales Agustina Zero , referente del Lindy Hop en Latinoamérica con más de dos décadas de experiencia

, referente del Lindy Hop en Latinoamérica con más de dos décadas de experiencia Asael Muñoz, bailarín mexicano radicado en Berlín que ha llevado su talento a diversos encuentros internacionales

Competencias y baile social

Además de las clases, el programa contempla competencias para distintos niveles, sesiones de baile social y espacios diseñados para que participantes de diferentes países compartan experiencias dentro de la comunidad.

Música completamente en vivo

Uno de los principales atractivos será la presencia de agrupaciones y músicos especializados en jazz, swing y blues, quienes acompañarán las noches del festival.

Entre los invitados destacan:

Sam Ghezzi Blues Band , reconocida por mantener vigente el sonido del Chicago Blues y el Jump Blues

, reconocida por mantener vigente el sonido del Chicago Blues y el Jump Blues Jake Sanders Swingtet , proyecto que une la escena del swing entre México y Estados Unidos

, proyecto que une la escena del swing entre México y Estados Unidos Toni Sax, saxofonista español especializado en la tradición musical de Nueva Orleans

La representación mexicana también tendrá un papel importante con un ensamble conformado por músicos como:

Ram Thompson

Leo Cortés

Ernesto Juárez

Enrique Hülsz

Ryan Whitehead

Javier Rodríguez “Toy”

Abraham Vázquez Bone

Todos con amplia experiencia dentro del jazz nacional.

Un festival que busca fortalecer la comunidad swing en México

Detrás del proyecto se encuentra The Swing Spirits, iniciativa creada por Irlanda Castillo, Anuar Ibarra y Eduardo Mercado, quienes cuentan con más de 15 años formando parte de la escena internacional del Lindy Hop.

El objetivo del festival no es únicamente reunir a bailarines de distintos países, sino también impulsar el crecimiento de esta expresión artística en México y acercarla a nuevas generaciones interesadas en actividades culturales y creativas.

A través de clases, música en vivo y espacios de convivencia, el encuentro busca demostrar que el baile social continúa siendo una forma de generar comunidad y promover el intercambio cultural.

Fechas, sede y cómo asistir al Festival Jammin’ 2026

Si quieres vivir esta experiencia, toma nota de la información más importante:

Fechas

Del 15 al 23 de agosto de 2026.

Sede

República de Guatemala 90, Centro Histórico, Ciudad de México.

¿Dónde conseguir los pases?

Los accesos para talleres, fiestas y demás actividades pueden adquirirse a través de los canales oficiales de The Swing Spirits y en el sitio web del festival.

El Lindy Hop sigue conquistando a nuevas generaciones

Aunque surgió hace casi un siglo en Harlem, el Lindy Hop atraviesa un momento de renovado interés alrededor del mundo. Su mezcla de improvisación, música en vivo y convivencia ha permitido que miles de personas encuentren en este baile una alternativa para socializar y desarrollar una actividad artística.

Con iniciativas como Festival Jammin’ 2026, la escena mexicana continúa creciendo y abre sus puertas a participantes nacionales e internacionales, fortaleciendo un movimiento cultural que encuentra en el jazz y el swing un espacio para compartir experiencias más allá de la pista de baile.