Rosalía ¿Habrá boicot contra conciertos de Rosalía en Argentina? Fans comentan sobre cancelar sus boletos tras polémica (Instagram: (@rosalia.vt))

Luego de varios días de tensión en redes sociales tras el triunfo de España contra Argentina en el Mundial 2026, la polémica alrededor de Rosalía dio un giro masivo. Ante el descontento del público argentino y las amenazas de boicotear sus próximos shows del LUX TOUR 2026 en el Movistar Arena de Buenos Aires, programados para los días 1, 2, 4 y 6 de agosto, la estrella española rompió el silencio para ofrecer una disculpa pública.

¿Habrá un boicoteo en el LUX TOUR de Rosalía en Argentina?

La molestia provocada por el reposteo del video de Mia Khalifa, donde se aplicaba el adjetivo despectivo “perlas” tras la derrota, provocó una respuesta inmediata entre los fanáticos locales. En las plataformas digitales comenzó a circular una campaña orientada a cancelar la asistencia a los conciertos y exigir el reembolso masivo de los boletos.

En Argentina, este movimiento cobró fuerza legal rápidamente debido a la Ley de Defensa del Consumidor, normativa que ampara a los usuarios para cancelar sus entradas o solicitar la devolución del dinero en compras realizadas de forma digital dentro del plazo establecido por la ley.

La disculpa de Rosalía en redes sociales

Consciente del impacto negativo y tras retirar el reposteo su perfil oficial, la intérprete de “Bizcochito” emitió un breve mensaje en sus redes sociales para aclarar la situación y reafirmar el cariño que siente por el país sudamericano:

“Le di compartir porque sonaba ‘La Perla’ y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón“, explicó la cantante catalana, asegurando que se trató de un descuido y no de un ataque contra el público argentino.

Opiniones divididas entre el público

La aclaración de la artista generó posturas encontradas entre sus seguidores. Por un lado, un sector de la fanaticada aceptó las disculpas, argumentando que la cantante solo buscaba destacar su propio tema musical o celebrar el triunfo de su país en el Mundial sin intenciones de ofender.

Por otro lado, diversos usuarios continúan escépticos ante la explicación y mantienen su postura de no asistir a los conciertos de agosto en la capital del país.