¿Se cayó Izzi? Principales fallas que reportan los usuarios Usuarios reportan fallas en el internet de Izzi; esto es lo que se sabe (Unsplash)

Si no tienes señal, no eres solo tú; usuarios de Izzi denuncian intermitencias en la señal de internet en distintas partes de la CDMX, así como otras fallas en sus servicios.

De acuerdo con usuarios en redes sociales, la intermitencia en la señal de internet de Izzi habría comenzado después de las 16:00 horas y, al intentar reportar la falla, los números de atención a cliente no estarían disponibles.

Junto con la falla en la conexión de internet, los usuarios también reportan que no tienen línea telefónica, además de que no pueden ver los canales de televisión.

Zonas y ciudades con mayor reporte de cortes en el servicio

Del mismo modo, entre las zonas de la CDMX que los usuarios han reportado que no tienen señal, se encuentran alcaldías como Coyoacán o Benito Juárez. Por otra parte, en el Edomex también se ha reportado la caída del servicio de Izzi en municipios como Chimalhuacán o Ecatepec.

¿Cómo reportar una falla de Izzi?

Aunque Izzi no ha publicado alguna información relacionada con la caída de su servicio, la empresa ha respondido a la queja de los usuarios en X, desde la cuenta de atención a clientes, invitándolos a ponerse en contacto a través de su canal de Facebook.