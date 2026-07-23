Natalia Torres aclara sus propuestas sobre el voto: “Fue un comentario en un podcast, no una iniciativa de ley”

Natalia Torres | Aclara polémica sobre el voto: "Nunca propuse restringir el sufragio". (naattorres en Instagram)

La abogada y analista política Natalia Torres aseguró que su propuesta sobre el voto fue sacada de contexto y aclaró que nunca buscó restringir el derecho al sufragio, sino abrir una discusión sobre cómo fortalecer la educación cívica en México. La polémica surgió a partir de un comentario hecho en el podcast Leo y Nacho, el cual posteriormente hasta fue retomado por la presidenta Claudia Sheinbaum durante una conferencia matutina.

“Fue un comentario en un podcast. No presenté una iniciativa de ley, no fui al Senado ni a la Cámara de Diputados. La intención era abrir una discusión sobre cómo lograr un voto más informado”, explicó en entrevista con Luis Cárdenas para MVS Noticias.

Natalia Torres defiende que su planteamiento no buscaba prohibir el voto

Explicó que su planteamiento consistía en incorporar una sesión informativa al momento de tramitar la credencial para votar, en la que se explicaran las funciones de los distintos cargos de elección popular, como diputados, senadores, gobernadores y presidentes municipales.

Según detalló, el objetivo era generar una obligación para que el Estado garantizara el acceso a información cívica antes de que los ciudadanos ejercieran su derecho al voto, ya que considera que los programas actuales de cultura democrática no alcanzan a toda la población.

En ese sentido, insistió en que su propuesta nunca contempló aplicar un examen para decidir quién puede votar ni condicionar la entrega de la credencial del INE, sino brindar herramientas para que las personas conozcan mejor el funcionamiento de las instituciones y emitan un voto más informado.

La polémica por sus declaraciones en el podcast

La controversia comenzó después de que, durante el podcast de Leo y Nacho, Torres respondiera “Yo creo que no” cuando fue cuestionada sobre si todas las personas deberían votar y posteriormente mencionara la posibilidad de implementar exámenes relacionados con el derecho al sufragio.

El fragmento se viralizó rápidamente en redes sociales y provocó críticas, interpretando que la abogada proponía restringir el voto a determinados sectores de la población.

Ante ello, publicó diversos videos para aclarar que sus palabras habían sido mal expresadas y que la intención era promover una sesión informativa similar a la capacitación que reciben los conductores antes de obtener una licencia, no excluir a ningún ciudadano del proceso democrático.

El debate sobre el voto informado

Ante la controversia, la abogada sostuvo que la discusión de fondo es cómo fortalecer la cultura cívica en un país donde, a su juicio, muchas personas desconocen las funciones de los cargos públicos por los que votan.

Afirma considerar que el Estado debería ampliar los mecanismos de educación política para garantizar que todos los ciudadanos cuenten con información suficiente antes de participar en una elección, y planteó que el debate no debería centrarse únicamente en descalificar su propuesta, sino en buscar alternativas que promuevan un voto más consciente e informado.