Jueves 2x1 Ticketmaster HOY: lista completa de conciertos y eventos con promoción este 23 de julio

Jueves 2x1 en boletos de Ticketmaster hoy 25 de junio Foto: Generada con IA

Para muchos, ir a conciertos en México se ha convertido en un lujo. Pero cada semana, hay un día que rompe esa lógica: el famoso “Jueves 2x1” de Ticketmaster, una promoción que permite comprar dos boletos al precio de uno… y que este 22 de julio de 2026 vuelve a encender la conversación entre fans.

La dinámica es sencilla, pero la demanda no lo es. Durante un solo día, la plataforma libera una lista de eventos seleccionados —desde conciertos hasta teatro— donde los usuarios pueden acceder a esta oferta limitada.

Jueves 2x1 Ticketmaster: Promociones hoy jueves 22 de julio

Conciertos

Sala Principal Bellas Artes – Palacio de Bellas Artes (México CDMX)

– Palacio de Bellas Artes (México CDMX) El Gran Showman (The Greatest Showman) Movie Concert – Teatro Xola Julio Prieto (México)

– Teatro Xola Julio Prieto (México) Cuca – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) Neo 5 live show – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Fernando Delgadillo – La Maraka (México) / Teatro Diana (Guadalajara)

– La Maraka (México) / Teatro Diana (Guadalajara) La Cantadera – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) Coro Gay Ciudad de México – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) El Tri – Palacio de los Deportes (Ciudad de México)

– Palacio de los Deportes (Ciudad de México) Amantes en Concierto – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) Here Comes the Kraken – Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey)

– Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey) Marca Registrada – Centro de Convenciones Tlatelolco (México)

– Centro de Convenciones Tlatelolco (México) Carlos Macías – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) Porfi Baloa – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Los Panchos - Celebrando al adulto mayor – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Leyendas el show – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) La Rondalla De Saltillo – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Regina Orozco – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) Fármacos – Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey)

– Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey) Homenaje a MADONNA – Alboa Metepec (SAN FRANCISCO COAXUSCO) / Alboa Mundo E (Tlalnepantla de Baz)

– Alboa Metepec (SAN FRANCISCO COAXUSCO) / Alboa Mundo E (Tlalnepantla de Baz) Jorge Muñiz – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) Collage – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Ladrones – Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey)

– Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey) Raul Di Blasio – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Jaime Varela – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) Laura Y Brenda – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Kapo – Auditorio Banamex (Monterrey)

– Auditorio Banamex (Monterrey) Susana Zabaleta – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) Trendline Utopía Tour – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Junior Klan – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) La Calandria – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) Carnival of KISS – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Sentidos Opuestos – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) El Señor de los Anillos Concierto Tributo Audiovisual – Teatro Xola Julio Prieto (México)

– Teatro Xola Julio Prieto (México) Beach Weather – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) BOHEMIA – El Cantoral (Mexico)

– El Cantoral (Mexico) Los Vaguens – Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey)

– Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey) Paty Cantu – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Pink Floyd Sinfonico Vol.2 – Teatro Diana (Guadalajara)

– Teatro Diana (Guadalajara) The Music of Elton John and Billy Joel starring Michael Cavanaugh – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) The Big Band Experience ¨Tributo a Ray Conniff y Gleen Miller¨ – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Kabah – Escenario GNP Seguros (Monterrey)

– Escenario GNP Seguros (Monterrey) Flamenco Festival – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) Just you and Win: 1st solo fan meeting in Mexico – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) Espinoza Paz – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Victor Garcia – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Laureano Brizuela – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Prisma.... 40 años – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) Sr. Bikini – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) Fey – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Mario Aguilar – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Majo Cornejo – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) La Santa Cecilia – Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey)

– Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey) Paloma Morphy – Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey)

– Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey) Alexa Tarantino – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) Alberto Barros – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Claudia Sierra – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) Inspector – Pepsi Center (México)

– Pepsi Center (México) Alive, una fiesta en el tiempo – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) Orquesta Típica García Blanco presenta: ¡Esto es México! – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) Rebel Cats – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) Estela Núñez – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) Marco Mares – Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey)

– Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey) Angélica María y Enrique Guzmán – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) Melissa Aldana – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) El Consorcio – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) Jesse & Joy – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Edith Márquez – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Flamencura – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) Leire Martínez – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) Elefante – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) La Caravana del Amor – Escenario GNP Seguros (Monterrey)

– Escenario GNP Seguros (Monterrey) Estela Nuñez y Jorge Muñiz – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) Christian Sands – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) LP – Auditorio Telmex (Zapopan)

– Auditorio Telmex (Zapopan) Helado Negro – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) Porter – Teatro Diana (Guadalajara)

– Teatro Diana (Guadalajara) Kalimba – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Navidad con The Beatles – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Julio Preciado – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

Teatro

Amigos Intocables – Teatro Centenario Coyoacan (Ciudad de Mexico)

– Teatro Centenario Coyoacan (Ciudad de Mexico) El Fantasma De La Ópera México – Teatro de los Insurgentes (México)

– Teatro de los Insurgentes (México) El deseo de lo Prohibido – Teatro Renacimiento (México)

– Teatro Renacimiento (México) Las Cosas Nuestras – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) Los monólogos de la vagina – Nuevo Teatro Libanés (México)

– Nuevo Teatro Libanés (México) Madame Butterfly – Capilla Gótica (México)

– Capilla Gótica (México) Mentidrags – Teatro Aldama (México)

– Teatro Aldama (México) Razones para decirte adiós – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Retrato Del Señor Moliére como Joven Creador del SNCA – Teatro Varsovia (Ciudad de Mexico)

– Teatro Varsovia (Ciudad de Mexico) Toc Toc – Teatro Royal Pedregal (México)

– Teatro Royal Pedregal (México) 12 Princesas en Pugna – Teatro Xola Julio Prieto (México)

– Teatro Xola Julio Prieto (México) Como quieras... ¡Perro Ámame! – Teatro Virginia Fábregas (México)

– Teatro Virginia Fábregas (México) Diario de un Loco – Teatro Hidalgo (México)

– Teatro Hidalgo (México) El Juego Que Todos Jugamos – Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México)

– Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México) Platanito Show – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) El Sótano – Teatro Fernando Soler (México)

– Teatro Fernando Soler (México) La Nota – Nuevo Teatro Libanés (México)

– Nuevo Teatro Libanés (México) Mentiras El Musical – Teatro Aldama (México)

– Teatro Aldama (México) Infierno – Teatro Coyoacán Enrique Lizalde (Ciudad de México)

– Teatro Coyoacán Enrique Lizalde (Ciudad de México) Sor-presas – Teatro Hidalgo (México)

– Teatro Hidalgo (México) Treintonas, cuarentonas ¡Y muy chingonas! – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Éxtasis y Belleza – Foro Lucerna (México)

– Foro Lucerna (México) Los Perros – Teatro Milán (México)

– Teatro Milán (México) No es otra telenovela mexicana – Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México)

– Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México) La obscenidad de la carne. – Teatro Renacimiento (México)

– Teatro Renacimiento (México) Afterglow – Teatro Virginia Fábregas (México)

– Teatro Virginia Fábregas (México) Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve – Teatro San Jerónimo Independencia (México)

– Teatro San Jerónimo Independencia (México) El Diario de Ana Frank – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Las Leonas – Teatro México (México)

– Teatro México (México) Perfume De Gardenia – Teatro San Rafael (México)

– Teatro San Rafael (México) Sinfónica de Minería – Sala Silvestre Revueltas (México)

– Sala Silvestre Revueltas (México) Sueño de una Noche de Verano – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández – Palacio de Bellas Artes (México CDMX)

– Palacio de Bellas Artes (México CDMX) Defendiendo al cavernícola – Nuevo Teatro Libanés (México)

– Nuevo Teatro Libanés (México) DAHMER, Mirando a la bestia a los ojos – Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México)

– Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México) Préndeme – Teatro Milán (México)

– Teatro Milán (México) Ride The Cyclone México – Teatro Xola Julio Prieto (México)

– Teatro Xola Julio Prieto (México) Te quiero hasta la luna – Foro Lucerna (México)

– Foro Lucerna (México) Las Heridas del Viento – Teatro Milán (México)

– Teatro Milán (México) Así lo veo yo – Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México)

– Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México) Polirítmicas y un extravío - Compañía Serafín Aponte Danza – Teatro Varsovia (Ciudad de Mexico)

– Teatro Varsovia (Ciudad de Mexico) Asesinato para dos – Teatro Milán (México)

– Teatro Milán (México) En Marte no hay osos – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) Kodokushi: La muerte en aislamiento – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)

– TEATRO SERGIO MAGAÑA (México) Machetes – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) Sobreviviendo a Cyrano - Producciones Quimera – Teatro Varsovia (Ciudad de Mexico)

– Teatro Varsovia (Ciudad de Mexico) Evento Demo – Pabellón del Palacio de los Deportes (México)

– Pabellón del Palacio de los Deportes (México) Interestelar 12° Aniversario Movie Concert . – Teatro Xola Julio Prieto (México)

– Teatro Xola Julio Prieto (México) Archivo Confidencial: CÁMARA BLANCA – Teatro Varsovia (Ciudad de Mexico)

– Teatro Varsovia (Ciudad de Mexico) La Dama De Negro – Teatro 11 de Julio (México)

– Teatro 11 de Julio (México) Caperucita Roja y el Lobo ¿feroz? – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) La Sirenita - El musical – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) De Mozart, tubas y bemoles – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) Función Inaugural del Festival de Danzas Negras, 6+. Ingreso 18:30 h. – Palacio de Bellas Artes (México CDMX)

– Palacio de Bellas Artes (México CDMX) El Principito, Danza Retrofuturista – Teatro Varsovia (Ciudad de Mexico)

– Teatro Varsovia (Ciudad de Mexico) El Mago de Oz, Musical (Teatro Tepeyac) – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Imperio – Castillo de Chapultepec (México)

– Castillo de Chapultepec (México) El enfermo imaginario – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)

– TEATRO SERGIO MAGAÑA (México) Love Alone, Anthology Project – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) Festival Internacional de Danza Contemporánea de la CDMX – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) Me Rehúso a Morir de Amor – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) Mika y su Ozo de Peluche – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) La Novicia Rebelde – Centro Cultural Teatro I (México)

– Centro Cultural Teatro I (México) Esquizofrenia – Teatro Coyoacán Enrique Lizalde (Ciudad de México)

– Teatro Coyoacán Enrique Lizalde (Ciudad de México) De cómo chato Mackensie tornosé detective y todo lo demás – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) Las Calcetas De Mi Padre – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)

– TEATRO SERGIO MAGAÑA (México) Male Rosita – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) Veintidós Veintidós – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) Rogelio Ramos – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) El Libro de la Selva, La Aventura de Mowgli – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Pepe Pelos – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) / Foro Red Access (México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) / Foro Red Access (México) One Piece In Concert – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) Papá por siempre – Centro Cultural Teatro I (México)

– Centro Cultural Teatro I (México) El Lago De Los Cisnes – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Cumpleaños 10 Ts´oo Danza – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) Zelda Concierto Sinfónico Tributo Audiovisual – Teatro Xola Julio Prieto (México)

– Teatro Xola Julio Prieto (México) Orquesta Colorado Naranjo – Teatro Diana (Guadalajara)

– Teatro Diana (Guadalajara) En la tierra de los corderos – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) Mexico Indigena Mestizo – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) El globo flotando – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) Benito Tambien Puede, El Musical – Telón de Asfalto (México)

– Telón de Asfalto (México) Tradición Del Caribe, producción de Silvia Lozano – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) Rocio antes del fin del mundo – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) El amante de Gardel – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) Autofagos – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México – Sala Silvestre Revueltas (México)

– Sala Silvestre Revueltas (México) México en el Ombligo de la Luna – Teatro de the Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de the Ciudad Esperanza Iris (Mexico) Carmina Burana – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) No concreto – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) Dracula – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Calaveritas – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Leyendas de Terror – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Thriller “Tributo a Michael Jackson”, especial día de muertos – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Un Cuento de Navidad, el señor Scrooge – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) EL CASCANUECES, BALLET – Teatro Tepeyac (México)

Deportes

México Racing Cup – Autódromo Hermanos Rodríguez (México)

– Autódromo Hermanos Rodríguez (México) Speedfest – Autódromo Hermanos Rodríguez (México)

Para toda la familia

Disney On Ice ¡Vive la Magia! – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Experiencia tributo toy story – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Mancchas – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) Martina y los hombres pájaro – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)

– TEATRO SERGIO MAGAÑA (México) Hansel y Gretel – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) El Dragoncito que No Sabia Rugir. El Musical – Telón de Asfalto (México)

– Telón de Asfalto (México) Magos Joe Y Moy – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Cenicienta – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Atrápalo si puedes – Telón de Asfalto (México)

– Telón de Asfalto (México) Ringolingus – Teatro Hidalgo (México)

– Teatro Hidalgo (México) Guille & El Nahuatl – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)

– TEATRO SERGIO MAGAÑA (México) Dinosaurios Al Rescate – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Cantando y Jugando con Los Tripulantes del OVNI – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) El Gran Teatro Del Mundo – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)

– TEATRO SERGIO MAGAÑA (México) Dinorockers – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Tributo a 31 minutos – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Divas de Corredor – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) Los Terricolas de Freddy Fuentes. TERRIMANIA – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Michael Jackson El retorno del rey – Foro Red Access (México)

Shows

Circo Atayde Est. 1888 “Les Clowns” – Carpa Astros (López Mateos)

– Carpa Astros (López Mateos) Mr. Doctor – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) Circo olímpico – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) Leyendas Legendarias – Escenario GNP Seguros (Monterrey)

– Escenario GNP Seguros (Monterrey) Rayando el sol – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Tributo a Alejandro Sanz - Cuarta pared y norton – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) La Nena Sin Tabú – Foro Red Access (México)

¿Cómo funciona el Jueves 2x1?

La mecánica es sencilla y muy clara:

La promoción solo está disponible durante el jueves

Aplica únicamente en eventos seleccionados

Se activa directamente en la plataforma oficial

El beneficio se refleja al momento de la compra

No hay sorteos ni códigos complicados: si el evento participa, el descuento se aplica automáticamente

Eso sí, hay una regla no escrita que todos los fans conocen: los boletos vuelan en cuestión de horas.