Javier Bardem Javier Bardem niega ser parte de la campaña Anti-Argentina: “Nunca dije que fueran racistas o xenófobos” (EFE)

Tras la reciente victoria de España sobre Argentina el pasado 19 de julio en la gran final de la Copa del Mundo 2026, el renombrado actor español Javier Bardem se vio involuntariamente envuelto en una controversia en redes sociales. Luego de ser acusado por sectores del público de alimentar el movimiento “Anti-Argentina”, el ganador del Oscar salió a desmentir las versiones y aclarar que sus palabras fueron sacadas de contexto.

¿Qué fue lo que declaró realmente Javier Bardem?

La polémica se originó durante una entrevista concedida al periodista Mehdi Hasan. Al ser cuestionado sobre el partido de la Copa del Mundo 2026, Bardem explicó que, más allá del obvio respaldo a su país natal, comprendía por qué una parte del público internacional prefería ver ganar a España frente a Argentina.

El actor argumentó que este rechazo no era hacia el equipo o su gente, sino hacia el presidente argentino Javier Milei, criticando abiertamente su apoyo con el gobierno de Benjamín Netanyahu en el marco del conflicto palestino-israelí. Bardem, quien abiertamente ha sido un firme defensor del pueblo palestino, señaló que cuando el líder de una nación respalda posturas que él considera inaceptables, es comprensible que la opinión pública, voltee su simpatía hacia el rival deportivo.

“Milei no representa a toda la población”: La postura del actor

Pese a la ola de ataques que recibió en plataformas digitales por supuestamente promover el odio del movimiento Anti-Argentina, Bardem enfatizó durante la entrevista que el presidente argentino no representa la totalidad a sus ciudadanos, reconociendo que gran parte de la población no coincide con las decisiones de su presidente.

La aclaración de Bardem: Respeto y admiración por Argentina

Ante el crecimiento de la controversia, el actor español hizo una precisión puntual para frenar las acusaciones y reafirmar el profundo vínculo que lo une con la nación sudamericana:

“Lo que nunca he dicho es que Argentina es un país xenófobo o racista; eso nunca saldría de mi boca”, aclaró el intérprete, recordando el inmenso cariño que siente por el país.

Bardem enumeró el impacto positivo que Argentina ha tenido en su vida personal y profesional, destacando su influencia “en el aspecto cinematográfico, actoral, social, político y personal”. Con ello, dejó en claro que su cuestionamiento fue estrictamente político hacia el mandatario Javier Milei y no un agravio hacia el pueblo o la cultura de Argentina.