¡Había un ratón en la sala! Usuarios de Cinépolis denuncian presencia de roedor en sucursal de Perisur

Video de rata en Cinépolis Perisur Una clienta de la popular cadena de cines en México, Cinépolis, reportó la presencia de una rata en la sala.

El cine no representa únicamente un sitio de entretenimiento, sino también un destino al que las familias acuden para fomentar la unión, es un espacio que recibe amistades, parejas o almas solitarias que buscan sumergirse en las historias de la gran pantalla para olvidarse del exterior por un par de horas en la absoluta oscuridad de sus salas.

Sin embargo, ¿qué sucede cuando este santuario del séptimo arte se ve amenazado por una visita inesperada? A través de redes sociales, una usuaria de Cinépolis reportó la presencia de un roedor en la sala durante una función, captando al animal en video y compartiéndolo en la red.

Asistente de Cinépolis capta en video a un ratón en la sala: ¿qué sucedió y cuál fue la sucursal involucrada?

La mañana de este jueves 23 de julio, una usuaria de la cadena de cines líder en México, Cinépolis, difundió a través de redes sociales un video que capturó el movimiento de una rata entre los asientos de la función Minions vs Monstruos.

Según reportó la cuenta Tlalpan Vecinos en X, antes Twitter, la asistente compartió el video de una función a la que acudió esta mañana en la sucursal Perisur de la Ciudad de México, afirmando que la rata subió sobre ella mientras disfrutaba de la película animada.

🐀😰 Miedo desbloqueado…



Una vecina nos compartió que hoy acudió a una función en Cinépolis Perisur y, durante la película, una rata se le subió. 😱 pic.twitter.com/kh7FxUUbXs — Tlalpan Vecinos (@TlalpanVecinos) July 23, 2026

El incidente provocó un inmediato caos en la sala, ya que las personas presentes se levantaron de sus asientos y enccendieron las linternas para buscar al roedor mientras la película proseguía en la pantalla.

La clienta procedió a realizar una grabación del ratón, logrando capturar el movimiento entre los asientos mientras el roedor escapaba de las y los demás clientes del cine.

¿Qué ha dicho Cinépolis sobre la rata captada en la sucursal Perisur de CDMX?

A pesar de que la denuncia se ha viralizado rápidamente en la red social, Cinépolis no ha emitido un comunicado oficial al respecto ni tampoco ha dado señal alguna de conocimiento sobre la situación.

No obstante, internautas y asistentes recurrentes de la cadena de cines han comenzado a discutir la reciente “deficiencia” de Cinépolis en cuanto al cuidado de las instalaciones en México y la calidad de la dulcería, reportando diversas fallas higiénicas.

Por otra parte, el debate también ha señalado a los propios usuarios y usuarias de los cines, declarando que la limpieza del espacio también debe ser responsabilidad de las personas que asisten a las salas; “con tanta palomita que tiran, obvio que habrá no sólo ratones, sino cucarachas y otros bichos", señalaron.