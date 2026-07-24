Día Internacional del BDSM: consentimiento, confianza y placer, las claves para explorar una sexualidad libre

Día Mundial del BDSM

Durante años, hablar de BDSM estuvo rodeado de prejuicios, desconocimiento y una percepción reducida a estereotipos relacionados con el dolor o la violencia. Sin embargo, la conversación sobre sexualidad ha cambiado y, con ella, también la manera en que muchas personas se acercan a prácticas que durante mucho tiempo permanecieron fuera de las conversaciones públicas.

El Día Internacional del BDSM, que se conmemora cada 24 de julio, representa una oportunidad para hablar de estas dinámicas desde una perspectiva más informada y alejada de los juicios. Más allá de las fantasías y los imaginarios que suelen rodearlas, existe un elemento que resulta fundamental para comprenderlas: el consentimiento.

En un contexto donde la educación sexual tiene cada vez mayor presencia y las personas buscan conocer mejor sus deseos y límites, el BDSM también puede entenderse como un espacio de exploración en el que la comunicación ocupa un papel central. La clave no está únicamente en lo que ocurre durante una experiencia, sino en los acuerdos que se establecen antes y en el cuidado que existe entre quienes participan.

¿Qué significa realmente BDSM?

El término BDSM reúne diferentes prácticas y dinámicas que pueden dividirse en tres grandes categorías: Bondage y Disciplina (BD), Dominación y Sumisión (DS), y Sadismo y Masoquismo (SM). Aunque cada una tiene características particulares, todas pueden involucrar diferentes formas de interacción, roles y exploración del poder dentro de un acuerdo consensuado.

Uno de los principales desafíos alrededor del BDSM es separar estas prácticas de conceptos como abuso o violencia. La diferencia fundamental se encuentra en que, dentro de una dinámica saludable, todas las personas involucradas participan de manera voluntaria, consciente e informada.

Esto implica hablar previamente sobre aquello que se desea experimentar, establecer límites claros y acordar mecanismos para detener una actividad si alguna de las personas deja de sentirse cómoda. Las llamadas palabras de seguridad, por ejemplo, pueden funcionar como una herramienta para comunicar de manera inmediata que una práctica debe detenerse o modificarse.

La comunicación, por tanto, no es un elemento secundario, sino una parte esencial de la experiencia. Antes de comenzar, las personas pueden conversar sobre sus expectativas, fantasías y límites, mientras que después también resulta importante revisar cómo se sintieron y qué aspectos de la experiencia podrían modificarse en el futuro.

El consentimiento no es un trámite previo a la sexualidad: es un proceso continuo que debe mantenerse durante toda la experiencia.

Día Mundial del BDSM (Alexandr Korchagin)

El placer también puede construirse desde la comunicación

El creciente interés por el BDSM puede relacionarse con una transformación más amplia en la manera de entender la sexualidad. Cada vez más personas cuestionan la idea de que existe una única forma válida de experimentar el deseo y comienzan a explorar distintas posibilidades a partir del autoconocimiento.

Para algunas personas, el BDSM puede estar relacionado con la experimentación de roles de dominación o sumisión; para otras, puede incluir juegos de restricción, control o intercambio de poder. No todas las experiencias BDSM implican dolor ni tienen que desarrollarse de la misma manera. La diversidad de prácticas permite que cada persona determine qué desea explorar y cuáles son sus límites.

Esta posibilidad de establecer acuerdos también puede fortalecer la comunicación dentro de una pareja. Hablar abiertamente sobre fantasías, inseguridades y necesidades puede convertirse en una oportunidad para conocer mejor al otro y construir una relación basada en mayor confianza.

En ese sentido, el BDSM puede poner sobre la mesa conversaciones que muchas parejas evitan. ¿Qué nos gusta? ¿Qué no queremos experimentar? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar? ¿Qué necesitamos para sentirnos seguros? Son preguntas que pueden contribuir a desarrollar una vida sexual más consciente, independientemente de que una pareja decida o no incorporar prácticas BDSM.

Explorar la sexualidad no significa cumplir con determinadas expectativas ni demostrar qué tan atrevida es una persona. Se trata de encontrar aquello que genera bienestar y placer, siempre dentro de los límites acordados por todas las personas participantes.

Por ello, también es importante evitar que el BDSM se convierta en una moda o en una etiqueta que obligue a alguien a comportarse de determinada manera. La experiencia sexual de cada persona es individual y debe construirse desde la libertad, el respeto y la responsabilidad.

Día Mundial del BDSM

Un espacio para hablar de sexualidad sin prejuicios

El Día Internacional del BDSM también permite reflexionar sobre la importancia de contar con información confiable para tomar decisiones relacionadas con la sexualidad. La educación sexual no debería limitarse a hablar de reproducción, infecciones de transmisión sexual o anticoncepción; también debe incluir el consentimiento, el placer, los límites y la diversidad de experiencias.

En este contexto, abrir espacios de conversación puede ayudar a reducir los estigmas que todavía existen alrededor de determinadas prácticas sexuales. Hablar de BDSM desde una perspectiva responsable permite comprender que el elemento central no es la intensidad de una experiencia, sino la manera en que las personas involucradas establecen acuerdos y cuidan unas de otras.

Una sexualidad saludable no se define por las prácticas que una persona elige, sino por la libertad para decidir, la capacidad de expresar límites y la existencia de consentimiento informado. El respeto debe permanecer como punto de partida y también como condición indispensable durante toda experiencia.

La fecha invita, así, a sustituir los prejuicios por información y a reconocer que existen múltiples maneras de vivir el deseo. Para quienes buscan explorar su sexualidad en un entorno donde puedan encontrar personas con intereses similares, JOYclub también puede ser un espacio para acercarse a nuevas experiencias de una manera más libre, conocer a otras personas con inquietudes afines y ampliar la conversación sobre el placer, siempre desde el respeto y el consentimiento.