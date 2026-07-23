Survivor México 2026 ¿Qué le pasó a Sebastián Yate? (Survivor México)

Durante la transmisión de Survivor México La Reliquia en Llamas, se vivió una escena preocupante para todos los espectadores del reality.

En una de las pruebas, uno de los sobrevivientes de la tribu de los Jaguares, Sebastián Yate, sufrió un aparatoso accidente, por lo que el personal de emergencias tuvo que ingresar y retirar al participante para su revisión médica.

¿Cuáles fueron las primeras pruebas de Survivor México La Reliquia en Llamas?

Este jueves 23 de julio se llevó a cabo una de las primeras pruebas de recompensa, en donde los equipos de Halcones y Jaguares se enfrentan por una recompensa de 10 huevos para alimentar a los integrantes de su tribu.

La prueba consistía en conseguir cinco cráneos, pasando por un circuito con los ojos vendados y siguiendo únicamente las indicaciones de sus compañeros. Durante la contienda, los Jaguares fueron los vencedores del reto.

¿Qué le pasó a Sebastián Yate?

Asimismo, los competidores se tuvieron que enfrentar nuevamente para completar la segunda prueba, la cual consistía en recolectar 11 monedas para comprar algunos productos del “mercado”.

Para esta dinámica, Sebastián Yate tenía que derribar una serie de barriles para poder encontrar tres calaveras. Durante su participación, el colombiano aparentemente sufrió un intenso golpe de calor, al punto de quedar inconsciente y caer de manera estrepitosa en la arena.

Al momento de la caída, el actor aseguró no poder ver nada a su alrededor y poco después perdió el conocimiento ante la preocupación de todos los competidores, quienes se acercaron a ayudarlo.

Segundos después, personal del equipo médico de la producción ingresó al circuito para su evaluación y después fue retirado del set para ser atendido.

¿Qué se sabe de la salud de Sebastián Yate?

Hasta el momento, la producción no se ha pronunciado sobre el estado de salud del concursante Sebastián Yate, ni han informado si podrá regresar a esta edición de Survivor México La Reliquia en Llamas.

¿Quién es el concursante Sebastián Yate?

Sebastián Yate es un actor y cantante colombiano que se mudó a México para enfocarse en su carrera artística e incluso ha tenido colaboraciones en distintas producciones televisivas.