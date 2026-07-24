Hablando de La Odisea: ¿dónde estaba Troya? Así luce en Google Maps actualmente el probable sitio

Ruinas de Troya Las primeras expediciones mostraron que la ciudad fue un asentamiento estratificado en nueve capas.

La ciudad más famosa en la historia de la humanidad es, probablemente, sólo un mito popularizado por el emblemático poema adjudicado a Homero, La Ilíada, que narra la unión de los reinos griegos para atacar a la imponente Troya, formidable entre las naciones de la Edad del Bronce por sus muros inquebrantables que extendieron la guerra por diez años.

No fue hasta que la astuta mente de Odiseo, inspirado por la diosa Atenea y el apoyo del carpintero Epeo, dio el triunfo a los griegos con la trampa de un caballo de madera que, bajo el disfraz de ofrenda, dio entrada a los soldados invasores en Troya, quienes hicieron arder la ciudad y la derrotaron en una sola noche.

A pesar de que esta historia ha sido reproducida en múltiples ocasiones a lo largo de los siglos, tanto en la literatura como en el séptimo arte, el estreno de La Odisea de Christopher Nolan despertó otra oleada de interés en las obras homéricas y la historia de la Antigua Grecia, sin embargo, al tratarse de relatos fantásticos sobre monstruos y dioses, ¿hay posibilidad de que la grandiosa Troya realmente existiera?

Según pruebas arqueológicas halladas en Turquía, la popular ciudad de la literatura occidental podría haber sido real, e incluso, ¡puedes visitar sus ruinas!

La historia de Troya: ¿por qué era la ciudad más próspera de la Edad del Bronce?

De acuerdo con algunos relatos de la mitología griega, teniendo mayor difusión gracias a la epopeya de Homero, Troya era señalada como una ciudad próspera y de alto nivel comercial; esto provocó que, tras el rapto de Helena de Esparta, el rey Agamenón tuviera la excusa perfecta —recuperar a su cuñada— para convocar a los griegos que prometieron el bienestar de la mujer y zarpar a Troya.

Pruebas arqueológicas halladas a lo largo de los años, señalan que la ciudad gozaba de una excelente ubicación estratégica entre las regiones del Egeo y Anatolia, consolidándola como el centro de las rutas comerciales en la Edad del Bronce.

La ciudad solía ser conocida también por el nombre Ilión, ya que fue fundada por Ilos, sin embargo, Ilos realmente nombró a la ciudad Troya, en honor a su padre, el Rey Tros; según la leyenda, Zeus otorgó una estatua de una deidad protectora a la ciudad, elemento al que se le adjudica la perduración pacífica de Troya durante miles de años.

En el siglo XIX, Heinrich Schliemann dirigió las primeras excavaciones que revelaron la existencia de Troya. No sólo eso, sino que estas primeras expediciones también mostraron que la ciudad fue un asentamiento estratificado en nueve capas, pertenecientes a nueve periodos distintos desde el 3000 a.C. hasta el 400 d.C., en estratos que alcanzan una profundidad de 30 metros.

Hisarlik, Turquía En este sitio es probable que se haya encontrado la ciudad mítica de Troya. (Google Maps)

¿Dónde se encuentran actualmente las ruinas de Troya?

Las investigaciones arqueológicas de las nueve capas de Troya probaron que, respecto al fin del asentamiento de ‘Troya VIIb2′ (siglo XI a.C.), algunas edificaciones fueron destruidas por el fuego, mientras que otras casas pudieron haber sido abandonadas; a pesar de que no existe certeza de que la Guerra de Troya descrita por Homero haya sucedido, estas pruebas indican que dicho asentamiento fue atacado durante un periodo cercano al indicado en la epopeya.

Actualmente, las ruinas de Troya están situadas en la colina de Hisarlık en Çanakkale, Turquía, y su entrada cuenta con una réplica a gran escala de un caballo de madera que recuerda a los visitantes la legendaria historia de la guerra de diez años escrita en La Ilíada.

El caballo fue construido en 1975 con pinos del Monte Ida de la Mitología Griega, cuya estética inspiró al caballo visto en la película Troya de 2004; tiene una altura aproximada de dos pisos y se puede visitar subiendo por una escalera interior.

Para el año 1998,el sitio de la ciudad de Troya fue inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO como patrimonio cultural por el Comité del Patrimonio Mundial.

Ruinas de Troya En Hisarlik, Turquía, se hallan los posibles restos de la mítica ciudad. (Google Maps)

¿Puedes visitar las ruinas de Troya en la colina de Hisarlık?

El nombre Hisarlik proviene de la palabra turca que significa fortaleza y hace referencia a los montículos de ruinas visibles que configuran el paisaje.

Las capas superiores muestran estructuras de templos romanos, mientras que las secciones más profundas albergan viviendas de la Edad del Bronce, era en la que Troya vio su esplendor y posteior ruina ante los griegos, según la epopeya homérica.

Tras su inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial, las condiciones de protección del sitio han mejorado, instalándose pasarelas elevadas en todas las áreas de visita para reducir el pisoteo y daño directo de los y las asistentes al histórico terreno.

Entre los emblemáticos sitios de la provincia Çanakkale que puedes visitar, se encuentran:

Museo de Troya: Inaugurado en 2018, el cual alberga artefactos excavados en la zona y ha recibido premios de museos europeos.

Inaugurado en 2018, el cual alberga artefactos excavados en la zona y ha recibido premios de museos europeos. Ruinas del Templo de Atenea: Las cuales aún son visibles en la superficie, ya que el recinto fue construido durante el Imperio Romano.

Las cuales aún son visibles en la superficie, ya que el recinto fue construido durante el Imperio Romano. Jardín de Pithos: Donde hay un bloque de granito de 20 toneladas, considerado un símbolo de la ciudad al ser conocido como la “Piedra eterna de Troya”.

Si quieres vivir una “Odisea” en tus próximas vacaciones, una de mayor carácter cultural e histórico, esta lugar de Turquía puede contribuir a aumentar tus conocimientos sobre la antigua civilización griega.