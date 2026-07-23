Survivor México 2026: ¿Quién gana los suministros y la primer parte de La Reliquia hoy, 23 de julio? Tras la primera eliminación del reality, conoce qué pasará en el capítulo de hoy en Survivor México (Survivor México 2026)

Continúa la primera semana de Survivor México 2026 y el reality ya tuvo a su primer eliminado; además, las tensiones entre ambas tribus continúan creciendo, por lo que aquí te compartimos qué pasará en el capítulo de hoy.

Aunque los Jaguares comenzaron el reality dominando la competencia, el pasado miércoles los Halcones supieron recuperarse ganando el Juego por la Inmunidad Grupal. Sin embargo, este jueves 23 de julio habrá una nueva competencia por los suministros, además de la primera parte de La Reliquia.

Halcones vs. Jaguares: ¿Quién gana hoy en Survivor México 2026?

El capítulo de esta noche promete estar lleno de momentos intensos, pues Sebastián Yate, miembro de la tribu Jaguares, se desvanecerá durante una de las competencias.

Asimismo, ambos equipos competirán por los suministros, lo que les brindará una gran ventaja en los juegos próximos; además, este miércoles se llevará a cabo la primera competencia por una parte de La Reliquia, la cual se ha revelado que otorgará a los sobrevivientes beneficios inesperados que aún no han sido revelados.

Por lo tanto, los participantes de Survivor México 2026 llegan a la competencia de hoy con las mismas intenciones de ganar, aunque los Jaguares se podrían ver desfavorecidos por la salud de su integrante Sebastián Yate, además de la reciente eliminación de uno de sus compañeros.

¿Quién fue el primer eliminado de Survivor México 2026?

Tras una ardua competencia donde Bobby Larios, Sheila Velázquez y Azalia “La Negra” fueron los sobrevivientes en riesgo de ser eliminados, la primera participante en salir de Survivor México 2026 fue Azalia “La Negra”, de la tribu Jaguares.

Horario y dónde ver Survivor México 2026 en vivo hoy

Podrás seguir la transmisión en vivo de Survivor México 2026 hoy jueves 23 de julio a través de televisión abierta en Azteca UNO, en la plataforma de streaming Disney+ o, bien, desde la página web de TV Azteca, a partir de las 18:30 horas (tiempo centro de México).