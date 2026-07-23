¿Qué dice Izzi sobre la falla masiva hoy? Información al momento de la caída en México

Izzi falla La empresa de telefonía, tv e internet presenta errores en todas sus plataformas

Miles de usuarios se ven afectados por la caída de los servicios de Izzi. Las fallas generales indican que los suscriptores no pueden ingresar a internet, telefonía móvil, ni canales y plataformas de streaming incluidos en sus paquetes; por ello los clientes de esta empresa mantienen las quejas en los distintos canales.

¿Qué pasa con Izzi?

Las personas reportan que desde las 16:00 horas, tiempo del centro de México, no se puede navegar con normalidad en páginas de internet. El servicio está intermitente y sólo abre algunos sitios web, mientras que en su mayoría marca que no se puede acceder por error en la conexión.

En el caso de la telefonía, no da línea ni se se pueden recibir llamadas. En tanto, en el caso de la TV aparece la leyenda de “no hemos podido recuperar la línea de mosaicos” y la pantalla se queda en azul; lo mismo ocurre con cualquiera de las plataformas de streaming contratadas.

¿Qué dice Izzi de la falla masiva?

La empresa de telefonía, tv e internet se mantienen en silencio ante el error que presenta su plataforma. Los usuarios que intentan comunicarse con ellos reportan que no hay respuesta, ni vía Whatsapp ni a través de sus redes sociales.

Por ejemplo, indican que al marcar el número de atención a clientes 800 120 50 00, la respuesta es que “el número no está disponible”.

Tras varias horas de fallas, Izzi no ha emitido ningún comunicado ni ha explicado qué pasa con sus servicios en México.

Los afectados ya comienzan a etiquetar a Profeco para quejarse de la falta de atención de la empresa ante las dudas y requerimientos de los usuarios.

¿Alternativas ante la falla de Izzi?

Si estás trabajando en tu computadora, te puedes compartir datos para seguir laborando dependiendo el plan que tengas en tu celular. Sin embargo, esta opción te va a generar un costo extra.

En el caso de la telefonía, hacer llamadas por tu celular es la opción. Para quienes quieren acceder a TV, sólo podrás cambiarte a la opción de Televisión abierta, si tienes tu antena disponible y configurada tu pantalla para cambiarte a esa alternativa.