Krispy Kreme lanza donas de Spider-Man: Un Nuevo Día y lleva la experiencia Marvel a sus tiendas en México

Krispy Kreme

Este verano, Spider-Man llega a las tiendas de Krispy Kreme para convertir una visita por una dona en una experiencia inspirada en uno de los personajes más reconocidos de la cultura pop. La cadena presentó su nueva colección temática “Spider-Man: Un Nuevo Día”, una propuesta de edición limitada que busca reunir a los seguidores del héroe arácnido y a las familias durante la temporada vacacional.

La colaboración estará disponible del 20 de julio al 26 de agosto de 2026 en tiendas seleccionadas del país, con una propuesta que combina productos especiales, actividades presenciales y la posibilidad de encontrarse con el personaje oficial en algunas de las principales ubicaciones participantes.

Más que una colección de temporada, la campaña busca aprovechar el entusiasmo alrededor del universo de Spider-Man para crear una experiencia que conecte con distintas generaciones. Así, Krispy Kreme apuesta por trasladar parte de la energía del personaje de las pantallas a sus establecimientos.

Una colección con sabor a Spider-Man

La propuesta gastronómica está integrada por dos donas protagonistas, diseñadas para ofrecer perfiles de sabor diferentes y atraer tanto a los aficionados del chocolate como a quienes prefieren combinaciones más arriesgadas.

La primera lleva por nombre “Identidad Chocolatosa” y apuesta por una experiencia intensa y dulce, pensada especialmente para quienes disfrutan de los sabores de chocolate. Su concepto toma como referencia la identidad del héroe y la convierte en una propuesta ideal para los amantes de este ingrediente.

La segunda creación, “Twist de Sabor”, busca sorprender con una combinación de tonalidades y sabores contrastantes. Su propuesta bicolor mezcla el dulzor característico de las donas con un ligero toque acidito, ofreciendo una alternativa diferente dentro de la colección.

Ambas opciones forman parte de una campaña que busca conectar el universo de Spider-Man con el concepto de una experiencia familiar. La idea es que los visitantes no solo acudan por un producto de edición especial, sino que también puedan participar en dinámicas y actividades relacionadas con el personaje.

La colección estará disponible durante poco más de un mes, por lo que los seguidores de la franquicia tendrán una ventana limitada para probar las creaciones especiales.

Krispy Kreme

Personajes y activaciones especiales durante el verano

Uno de los atractivos principales de la campaña serán las activaciones presenciales en tiendas y centros comerciales seleccionados, donde los visitantes podrán formar parte de experiencias en vivo y encontrarse con el personaje oficial de Spider-Man.

Las actividades comenzaron el 18 de julio en Centro Comercial MAQ, mientras que las siguientes apariciones están programadas para el 22 de julio en Centro Comercial Interlomas y el 1 de agosto en Forum Buenavista.

Estas activaciones buscan llevar la colaboración más allá de los productos y generar espacios de convivencia para los seguidores del personaje. La presencia de Spider-Man permitirá a los asistentes acercarse al universo del superhéroe y disfrutar de una experiencia pensada especialmente para el público familiar.

Con esta alianza, Krispy Kreme convierte sus tiendas en un punto de encuentro para los fans de Spider-Man durante el verano, combinando la cultura pop con una colección gastronómica de tiempo limitado.

Quienes quieran conocer la disponibilidad de las donas y las actividades especiales podrán consultar directamente en las tiendas participantes y mantenerse al tanto de las novedades a través de las redes sociales de Krispy Kreme. La colección “Spider-Man: Un Nuevo Día” estará disponible hasta el 26 de agosto, o hasta agotar existencias, por lo que los seguidores del personaje tendrán que aprovechar la temporada para vivir esta experiencia temática.