¿Quién es el “Ladrón del Vino”? 32 hombres de todo el país lo acusan de haberlos intoxicado y robado

Ladrón de vino Operaba a través de aplicaciones de citas. (Pexels)

Un hombre que asalta personas tras sedarlas con vino adulterado ha operado en 16 estados del país.

¿Quién es el Ladrón de vino y cómo opera?

De acuerdo a lo reportado por Imagen Noticias, quienes entrevistó a algunas que dicen ser víctimas del criminal, el presunto “Ladrón del Vino” es un hombre que contacta a jóvenes de la comunidad LGBTQ+ a través de aplicaciones de cita como Grindr,

El modus operandi para privar a las víctimas de sus posesiones consiste en llevarlas al domicilio en que estas residen. Ya ahí, el ladrón saca de la mochila con la que carga una botella de vino, el cual ofrece a sus víctimas. Con tan sólo un par de cosas, las personas quedan inmovilizadas por un largo tiempo, lo que permite al ladrón aprovecha para robar todas los objetos de valor que se encuentre.

Según lo reportado, ha operado en los siguientes estados: Puebla, Veracruz, Guanajuato, Oaxaca, Durango, Quintana Roo, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Sonora, Chihuahua, Tabasco, Sinaloa, Michoacán, Baja California y Querétaro.

¿Quién es el “Ladrón del Vino”?

Hasta el momento se desconoce la identidad del ladrón. Por la imágenes que han circulado del que se piensa es él se piensa es un hombre de porte musculoso, que se encuentra en sus veintes o treintas y que porta una barba y pelo corto.

Unas de las supuestas víctimas entrevistadas por Imagen, abrió una página web con fotos del presunto ladrón y pide manden denuncias al correo: ladrondevino.denuncialo@gmail.com. Hasta el momento, no hay una investigación oficial en proceso.