Primero Izzi, ahora Banamex: usuarios reportan fallas en la app y problemas para realizar transferencias este 24 de julio

Banamex confirma fallas en su app | Recomienda usar BancaNet mientras restablece el servicio. (Crónica Digital)

Tras la ola de reportes, Banamex confirmó que su aplicación móvil presenta intermitencias y pidió a sus clientes utilizar temporalmente BancaNet para realizar operaciones mientras trabaja en restablecer el servicio.

“El sistema de Banamex Móvil está presentando intermitencias. Mientras restablecemos el servicio te pedimos realizar tus operaciones en BancaNet. Agradecemos tu comprensión”, informó la institución a través de sus canales de atención.

De acuerdo con el sitio especializado Downdetector, los reportes comenzaron a incrementarse desde alrededor de las 6:00 horas, principalmente relacionados con la aplicación móvil, la banca en línea y la banca digital.

¿Qué hacer si la app de Banamex no funciona?

Mientras persistan las intermitencias, Banamex recomienda a sus clientes: