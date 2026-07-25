Resultados Chispazo de las Tres 12150 de la Lotería Nacional HOY: lista de números ganadores del 25 de julio de 2026

Cada tarde inicia el mismo ritual para miles de jugadores: sacar el boleto del bolsillo, revisar el teléfono y cotejar combinación por combinación. Este sábado 25 de julio de 2026, el sorteo del Chispazo de las Tres vuelve a ser tendencia entre quienes buscan ganar un premio de forma rápida y sin esperar a los sorteos de fin de semana.

En cuanto la Lotería Nacional dé a conocer los resultados oficiales, publicaremos la lista completa de números seleccionados en esta misma nota. ¡Mucha suerte!

Resultados del Chispazo hoy 25 de julio de 2026

Chispazo de las Tres (12149): 6-21-14-28-7

Chispazo Clásico: (12150): Pendiente

¿Cómo y cuándo se juegan los sorteos del Chispazo?

A diferencia de otros sorteos de la Lotería Nacional, el Chispazo destaca por su sencillez: no hay bolsa acumulada, lo que significa que el premio se reparte o se asigna en cada edición. Ocurre dos veces al día en las siguientes frecuencias:

Chispazo de las Tres: 15:00 hrs.

15:00 hrs. Chispazo Clásico: 21:00 hrs.

Para participar, únicamente debes seleccionar 5 números del 1 al 28. Tu boleto resultará con premio si aciertas desde dos números en adelante.

¿Cómo y dónde reviso si gané en el sorteo Chispazo hoy sábado 25 de julio?

Puedes cerciorarte del estado de tu jugada acudiendo directamente con cualquier expendio o agente autorizado de la Lotería Nacional para hacer el escaneo de tu boleto.