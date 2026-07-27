¿Cuándo se estrena Spider-Man: Un nuevo día? Fecha para ver la película en cines (Cinepolis)

Si eres fan del multiverso de Marvel, la cuarta entrega de Spider-Man: Un nuevo día, está próxima a su estreno en todas las salas de cine en México.

Esta nueva cinta protagonizada por Tom Holland, presenta una nueva etapa en la vida del joven Peter Parker, en donde nadie recuerda su identidad, mientras surgen nuevos enemigos.

La película de Spider-Man estuvo a cargo del director Destin Daniel Cretton y en el país ya comenzaron las preventas de las entradas para su gran estreno en las principales cadenas de cine.

¿Cuándo se estrena Spider-Man: Brand New Day?

Tras la producción de Spider-Man: No Way Home todos los seguidores de esta emocionante aventura del hombre araña podrán disfrutar de ella en distintos formatos y experiencias, incluso 4DX, el próximo 29 de julio de 2026.

Para conocer la disponibilidad de los boletos, así como los precios, te recomendamos consultar los sitios oficiales de tu cadena de cine favorita, en donde podrás ver todas las funciones disponibles en tu localidad.

¿Quiénes son los personajes de esta nueva película de Spider-Man?

En esta edición de la película de Spider-Man, contará con personajes nuevos y otros ya conocidos como:

Tom Holland - Peter Parker/Spider-Man

Zendaya - MJ

Jacob Batalon - Ned

Michael Mando - Mac Gargan/Scorpion

Algunos de los villanos de esta entrega son:

Jon Bernthal - Frank Castle/Punisher

Tramell Tillman - Bill

Mark Ruffalo - Bruce Banner/Hulk

Si no te quieres perder esta nueva entrega de aventuras, te recomendamos consultar las fechas que aún están disponibles para poder ver Spider-Man: Brand New Day en su estreno.