La Odisea La Odisea se verá en casi todas las pantallas IMAX de China: ¿Se convertirá en la película más taquillera del año? (EFE)

La Odisea, la más reciente producción dirigida por Christopher Nolan, se prepara para conquistar el mercado de China con un lanzamiento masivo que abarcará prácticamente la totalidad de las pantallas IMAX del país asiático a partir de mediados de agosto. Esta estrategia de distribución no solo buscará abarcar las salas de cine, sino que coloca al filme en una cierta posición para convertirse en la película más taquillera del año y romper récords históricos de recaudación.

¿Por qué el estreno en pantallas IMAX de China es fundamental para el éxito de La Odisea?

La llegada de La Odisea a las salas chinas representa una jugada estratégica fundamental para la taquilla internacional de la película. El público de China ha demostrado históricamente una devoción particular por el trabajo visual y narrativo de Christopher Nolan, convirtiendo títulos anteriores como Interstellar, Inception y Oppenheimer en auténticos éxitos de taquilla en el país.

El formato de gran pantalla IMAX se ha consolidado como el principal motor de ingresos para este tipo de producciones de gran escala. Al asegurar un acuerdo de exhibición en casi 800 salas en todo el territorio chino, la cinta no solo garantiza precios de entrada más elevados, sino también una experiencia inmersiva que atrae a millones de espectadores durante semanas consecutivas.

¿Cuánto ha recaudado La Odisea y cuáles son sus proyecciones en la taquilla mundial?

A nivel global, la película avanza a un ritmo que ha estado arrasando. Sin haber ingresado aún de lleno al mercado chino, la cinta ya ha superado con facilidad la barrera de los 600 millones de dólares en la taquilla mundial, impulsada por un sólido rendimiento en Estados Unidos, Europa y América Latina.

Analistas de la industria cinematográfica prevén que la suma del mercado asiático impulsará la recaudación total por encima de los 1,000 millones de dólares.

De mantener este ritmo de asistencia en cines, La Odisea perfila un camino firme para superar los acontecimientos financieros de anteriores entregas del director y colocarse en la cima del top global del año.