Gran Barata de Liverpool 2026 ¿Cuándo es el último de ofertas? (Liverpool)

Aún estás a tiempo para aprovechar las grandes ofertas de la Gran Barata de Liverpool 2026, ya que año con año ofrecen una serie de descuentos en sus diversos departamentos.

Durante varias semanas la tienda departamental lanza una serie de promociones y rebajas en departamentos como electrodomésticos, moda, tecnología, hogar, bellezas o línea blanca.

¿Cuándo termina la Gran Barata de Liverpool?

La empresa departamental anunció que todos los clientes y público interesado en adquirir algún producto con rebaja, tendrán hasta el próximo 9 de agosto de 2026 para poder asistir a las tiendas de la cadena y aprovechar todas las ofertas.

¿Qué es la Gran Barata?

La Gran Barata de Liverpool es una venta temporal que ofrece grandes promociones de hasta un 50% 0 60% de descuento, con meses sin intereses, a la que puede acceder todo el público en general.

Estas ofertas están disponibles dos veces al año, durante la temporada de verano y la venta de invierno.

¿Cuáles son los horarios de las tiendas Liverpool?

Las sucursales de la cadena, cuentan con un horario de lunes a domingo de 11:00 a 21:00 horas, aunque algunas sucursales en distintas partes de la república pueden modificar sus horarios de cierre, dependiendo de la ubicación en la que se encuentren.

¿La Gran Barata de Liverpool también es en línea?

Los descuentos de este establecimiento departamental se extienden a través de todas sus sucursales físicas, participantes, así como en tiendas en línea y en la aplicación móvil de Liverpool, beneficiando a todos sus clientes.

Además, podrás obtener un descuento adicional si: