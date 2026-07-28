Betty La Fea Prime Video anuncia nueva temporada de Betty La Fea: Así lanzaron el primer avance y la fecha de estreno (Prime Video)

La patita fea más exitosa de la televisión latinoamericana está de regreso. Prime Video ha anunciado la llegada de la nueva temporada de Betty La Fea, compartiendo un primer avance oficial e incluso confirmando la fecha exacta de su estreno.

¿De qué trata la nueva temporada de Betty La Fea?

Desde Bogotá, Colombia, la historia comienza con Betty asistiendo al desfile de despedida de su gran amigo Hugo Lombardi, un evento que desencadenará emociones del pasado y provocará un inevitable reencuentro con Armando.

En esta nueva etapa de su vida, Betty no solo deberá lidiar con los retos profesionales en Ecomoda que vuelve a tambalearse tras un escándalo de plagio, sino también con un complejo triángulo amoroso dividida entre Armando y su exnovio francés, Michel.

Sin duda, a la protagonista le espera un panorama lleno de drama y decisiones difíciles.

¿Cuándo se estrena la nueva temporada en Prime Video?

La nueva entrega de la franquicia llegará al catálogo global de Prime Video el próximo 28 de agosto de 2026. También se reveló el primer avance de la tercera temporada.

Muchachos, el reencuentro ya tiene fecha 💙 NOS VEMOS ESTE 28 DE AGOSTO CON UNA NUEVA TEMPORADA DE #BettyLaFea 🤓 pic.twitter.com/V2iI7meJfv — Prime Video LATAM (@PrimeVideoLat) July 28, 2026

¿Los capítulos se estrenarán de forma semanal?

Todos los episodios de esta temporada estarán disponibles en la plataforma desde el mismo día de su lanzamiento. Esto permitirá a los fanáticos disfrutar de la historia completa mediante un maratón desde la fecha de estreno.

El regreso del Cuartel de las Feas

Uno de los grandes atractivos de esta entrega es el tan esperado reencuentro del entrañable Cuartel de las Feas. El icónico grupo de amigas volverá a reunirse en pantalla por primera vez desde la telenovela original para acompañar a Betty en sus nuevos dilemas personales y laborales.