Cinépolis vs Cinemex: ¿En dónde sale más barato ver Spider-Man: Brand New Day? ¿Quieres ver el estreno de Spider-Man: Brand New Day? Conoce en qué cine sale más barato (Cinépolis)

Se ha estrenado la nueva película de Spider-Man: Brand New Day y, si aún no has conseguido tus entradas para verla en cines, aquí te compartimos cuáles son los costos de los boletos en Cinépolis y Cinemex.

Tras una larga espera, los fanáticos de Spider-Man por fin podrán conocer qué pasó con Peter Parker después de que todos se olvidaran de su identidad en la entrega pasada.

Cinépolis vs. Cinemex: Comparativa de precios en boletos para Spider-Man: Brand New Day

Con el estreno de Spider-Man: Brand New Day este miércoles 29 de julio, la euforia por ver la película ha incrementado, por lo que, si aún no te has decidido sobre a cuál cine deberías asistir a verla, aquí te compartimos cuáles son los precios de los boletos en Cinépolis y. Cinemex.

Cinépolis:

Sala tradicional general: En un rango de $68.00 a $116.00

En un rango de $68.00 a $116.00 Sala tradicional niños y personas mayores: En un rango de $55.00 a $91.00.

En un rango de $55.00 a $91.00. Sala 3D: Aproximadamente $125.00 y $107.00 para niños

Aproximadamente $125.00 y $107.00 para niños Sala 4DX general: Aproximadamente $230.00 y $207.00 para niños

Cinemex:

Sala tradicional general: En un rango de $72.00 a $138.00

En un rango de $72.00 a $138.00 Sala tradicional niños y personas mayores: En un rango de $65.00 a $124.00

En un rango de $65.00 a $124.00 Sala 3D: Aproximadamente $149.00 y $134.00 para niños

Aproximadamente $149.00 y $134.00 para niños Sala 4DX general: Aproximadamente $151.00

En ambos cines, los precios suelen variar según la ubicación, el boleto y el tipo de función, por lo que son aspectos que deberás considerar al momento de escoger dónde ver Spider-Man: Brand New Day.

Otro aspecto para ver si deberías elegir Cinépolis o Cinemex es el costo de la dulcería, pues ambos cines tienen diferentes costos y combos que te podrían beneficiar o no.

¿Cuánto cuestan las palomeras y vasos promocionales de Spider-Man en Cinépolis y Cinemex?

En el caso de Cinépolis, la palomera y vasos promocionales de Spider-Man saldrán a la venta para el público en general hasta el jueves 30 de julio. El vaso tendrá un costo de $245.00 y la palomera $385.00.

Mientras que en Cinemex podrás adquirir la palomera o los vasos promocionales mediante combos: