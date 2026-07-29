Cinépolis vs Cinemex: ¿En dónde sale más barato ver Spider-Man: Brand New Day?

Se ha estrenado la nueva película de Spider-Man: Brand New Day y, si aún no has conseguido tus entradas para verla en cines, aquí te compartimos cuáles son los costos de los boletos en Cinépolis y Cinemex.
Tras una larga espera, los fanáticos de Spider-Man por fin podrán conocer qué pasó con Peter Parker después de que todos se olvidaran de su identidad en la entrega pasada.
Cinépolis vs. Cinemex: Comparativa de precios en boletos para Spider-Man: Brand New Day
Con el estreno de Spider-Man: Brand New Day este miércoles 29 de julio, la euforia por ver la película ha incrementado, por lo que, si aún no te has decidido sobre a cuál cine deberías asistir a verla, aquí te compartimos cuáles son los precios de los boletos en Cinépolis y. Cinemex.
Cinépolis:
- Sala tradicional general: En un rango de $68.00 a $116.00
- Sala tradicional niños y personas mayores: En un rango de $55.00 a $91.00.
- Sala 3D: Aproximadamente $125.00 y $107.00 para niños
- Sala 4DX general: Aproximadamente $230.00 y $207.00 para niños
Cinemex:
- Sala tradicional general: En un rango de $72.00 a $138.00
- Sala tradicional niños y personas mayores: En un rango de $65.00 a $124.00
- Sala 3D: Aproximadamente $149.00 y $134.00 para niños
- Sala 4DX general: Aproximadamente $151.00
En ambos cines, los precios suelen variar según la ubicación, el boleto y el tipo de función, por lo que son aspectos que deberás considerar al momento de escoger dónde ver Spider-Man: Brand New Day.
Otro aspecto para ver si deberías elegir Cinépolis o Cinemex es el costo de la dulcería, pues ambos cines tienen diferentes costos y combos que te podrían beneficiar o no.
¿Cuánto cuestan las palomeras y vasos promocionales de Spider-Man en Cinépolis y Cinemex?
En el caso de Cinépolis, la palomera y vasos promocionales de Spider-Man saldrán a la venta para el público en general hasta el jueves 30 de julio. El vaso tendrá un costo de $245.00 y la palomera $385.00.
Mientras que en Cinemex podrás adquirir la palomera o los vasos promocionales mediante combos:
- Combo cubeta $380.00: Incluye 1 palomera, 2 refrescos y unas palomitas clásicas grandes.
- Combo vasos $400.00: Incluye 2 vasos promocionales, 2 top figurines y 1 palomitas clásicas grandes.
- Combo vaso 3D $280.00: Incluye 1 vaso promocional y 1 palomitas clásicas grandes.