Galilea Montijo conductora de La Casa de los Famosos, aborda comentarios sobre su rostro (Redes Sociales)

Después de semanas de especulación sobre lo que le pasaba a su rostro, la presentadora de La Casa de los Famosos, explicó las causas de los problemas que se observaron durante una transmisión en vivo del programa matutino “Hoy”.

Tras recibir una serie de comentarios en redes sociales, Galilea Montijo respondió las críticas en contra de todos aquellos usuarios que hablaron mal sobre su cara.

La presentadora ha reconocido que es una tarea imposible satisfacer las expectativas de todos los espectadores, ya que después de la llegada de las redes sociales, siempre ha existido un motivo para las críticas sobre la apariencia de las demás personas, lo cual ha generando inseguridad.

Galilea Montijo habló sobre los problemas en su rostro después de un procedimiento estético

Asimismo, recordó que ella no ha ocultado que se ha sometido a varios tratamientos estéticos a lo largo de su carrera. En esta ocasión precisó que, lo que pasó con su rostro se debe a una afectación en uno de sus nervios faciales, según explicó, tras una intervención.

También, aseguró que las críticas más crueles suelen venir de mujeres, por lo cual la actriz cuestionó la sororidad de género y consideró que se está en una época en la que las mujeres no deberían hablar de los cuerpos de otras.

La conductora de La Casa de los Famosos prepara un podcast para tratar el tema de su rostro

Adelantó que debido a la gran cantidad de comentarios, preparará un podcast en colaboración con la doctora responsable de llevar su tratamiento, para hablar sobre el tema y explicar a detalle lo que sucedió.

Aunque no habló más del tema, dejó en claro que la atención médica que recibe ha sido un caso complicado.

Galilea Montijo hizo un llamado a todas las personas interesadas en someterse a un procedimiento estético y también cuestionó la ética y el profesionalismo de todos los expertos de la salud que emitieron un juicio público sobre su caso.