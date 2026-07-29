¡Por fin! Adidas Originals Sport llega a México: así es la colección ideal para las girls que buscan moda urbana y tecnología para entrenar con comodidad y estilo

En los últimos años, la ropa deportiva dejó de ser una prenda más o simplemente una herramienta para entrenar. Hoy en día, es una extensión del estilo de vida con el que te puedes expresar y, desde luego, verte increíble. Con esa idea como punto de partida, Adidas presentó Originals Sport, una línea que busca romper la barrera entre el rendimiento deportivo y la estética, ofreciendo prendas pensadas para quienes quieren sentirse cómodas sin renunciar a su identidad e interes en la moda.

¿Qué es adidas Originals Sport?

La nueva colección Adidas Originals Sport representa el primer acercamiento de la tradicional línea de streetwear, Adidas Originals, al universo del entrenamiento de alto rendimiento. La marca recupera algunos de sus elementos más reconocibles para adaptarlos a telas y prendas diseñadas para acompañar sesiones de ejercicio de distinta intensidad.

Además, esta línea ha sido inspirada en el histórico conjunto Superstar, cuya silueta y códigos visuales evolucionaron hacia una propuesta más actualizada y aún más funcional.

Las prendas incorporan detalles como el icónico trifolio de adidas, cortes femeninos, siluetas modernas y una paleta de colores que se aleja de los tonos tradicionales del entrenamiento para ofrecer opciones con mayor personalidad y versatilidad.

Una colección diseñada para mujeres que entrenan sin perder el estilo

Cada vez más personas buscan ropa deportiva que funcione tanto para el gimnasio y deportes en tendencia, como para actividades del día a día. Bajo esa idea, Adidas Originals Sport fue pensada, creada y lanzada como un guardarropa flexible que puede utilizarse en diferentes momentos.

De acuerdo con la marca, la colección apuesta por materiales técnicos que favorecen la movilidad, la ventilación y el confort, sin sacrificar la apariencia de cada prenda.

La línea integra distintas opciones para combinar entre sí, permitiendo crear looks deportivos que también pueden adaptarse a un estilo casual.

¿Qué prendas incluye la colección Adidas Originals Sport?

La colección reúne piezas enfocadas en cubrir diferentes necesidades durante el entrenamiento.

Bras deportivos

Disponibles con soporte bajo y medio, incorporan AdiSOFT, un tejido pensado para brindar suavidad y comodidad durante el ejercicio, además de fibras LYCRA ADAPTIV, que favorecen un ajuste flexible conforme cambia el movimiento del cuerpo.

Leggings

La línea ofrece versiones de largo completo y corte 7/8, también desarrolladas con tecnología LYCRA ADAPTIV, lo que permite una mayor libertad de movimiento durante rutinas de entrenamiento.

Playeras y tops

Entre las piezas destacan la Superstar Bra Tee y una camiseta deportiva acolchada equipada con CLIMACOOL, tecnología orientada a mejorar la ventilación y ayudar a mantener una sensación de frescura.

Prendas para superponer

Las girls sabemos que “el diablo está en los detalles” y uno de los guiños mas lindos de esta colección es que ha incorporado opciones ligeras como la Superstar Midlayer y la Originals Sport Coverup, pensadas para complementar cualquier conjunto deportivo antes, durante o después del entrenamiento.

Onesie deportivo

También sobresale un body diseñado para quienes buscan una propuesta diferente y versátil que pueda utilizarse sola o combinada con otras prendas.

Tate McRae, Emilia Mernes y Harper Murray: los rostros de la campaña

Para presentar esta nueva etapa, adidas eligió a tres mujeres provenientes de distintos ámbitos que representan la conexión entre deporte, creatividad y cultura.

Con la cantante Tate McRae, la artista argentina Emilia Mernes y la voleibolista profesional Harper Murray al frente, se trata de mostrar cómo la colección puede adaptarse a distintos estilos de vida, necesidades, intereses y gustos sin perder su esencia deportiva.

¿Cuándo y dónde comprar ropa Adidas Originals Sport?

La colección adidas Originals Sport fue presentada oficialmente en Nueva York este 22 de julio de 2026 y ya se encuentra disponible para su compra en México a través de adidas.mx, además de otros canales oficiales de la marca y tiendas físicas.

Con esta propuesta, Adidas amplía su oferta dentro del segmento femenino al combinar décadas de historia en el diseño deportivo con tecnologías enfocadas en mejorar la experiencia durante el entrenamiento, respondiendo a una tendencia donde el rendimiento y el estilo ya no estan peleados.