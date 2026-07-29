Sismo hoy en México Sismo hoy en México: ¿Dónde fue el epicentro del último temblor este miércoles 29 de julio? (Pexels)

México es uno de los países con mayor actividad sísmica en el mundo. El Servicio Sismológico Nacional (SSN) mantiene un monitoreo constante para censar los movimientos telúricos que se presentan día a día en el territorio nacional.

Ante las dudas generadas entre la población de la Ciudad de México sobre la reciente actividad telúrica, esto es lo que se sabe sobre el último registro sísmico reportado en la República Mexicana.

¿Dónde fue el epicentro del último temblor en México?

El SSN reportó un sismo de magnitud 4.1 localizado a 123 kilómetros al suroeste de Huixtla, Chiapas.

Cabe destacar que entidades como Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán son los estados que registran la mayor cantidad de movimientos sísmicos en el país debido a su ubicación geográfica frente a las costas del Pacífico.

¿A qué hora ocurrió este sismo?

El movimiento telúrico fue registrado durante la mañana de este miércoles 29 de julio de 2026, exactamente a las 11:54 horas (tiempo del centro de México).

¿Por qué no se escuchó la alerta sísmica en la CDMX?

A pesar del reporte emitido en Chiapas, la magnitud del sismo no provocó la activación de la Alerta Sísmica en la Ciudad de México.

Para que el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) active los altavoces en la capital, se requiere que el movimiento cumpla con ciertos parámetros de magnitud del sismo:

Magnitud mayor a 5.0 si ocurre a no más de 200 km de distancia.

Magnitud mayor a 5.5 si ocurre a no más de 350 km.

Magnitud mayor a 6.0 si ocurre a más de 350 km.

Al tratarse de una magnitud de 4.1 y encontrarse a una distancia considerable de la Zona Metropolitana del Valle de México, la energía liberada no representó un riesgo ni la estimación de intensidad necesaria para activar la alarma.

¿Por qué en México ocurren tantos sismos?

La explicación radica en la geología del país. México se encuentra ubicado sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico y encima de la interacción de cinco placas tectónicas principales: Norteamérica, Cocos, Pacífico, Caribe y Rivera.

El choque y movimiento constante de estos bloques de la corteza terrestre acumulan y liberan energía en forma de ondas sísmicas.

Esta misma franja del Cinturón de Fuego afecta a diversas regiones del planeta, entre las que destacan: