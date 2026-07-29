El influencer Allen King narra violento ataque homófobo en CDMX (Redes Sociales)

El español Allen King, creador de contenido y exactor de cine para adultos denunció a través de sus redes sociales el martes 28 de julio, una agresión en un lugar público.

A través de las imágenes denunció haber sido golpeado por un hombre, lo que atribuyó, habría sido por motivos relacionados con su orientación sexual.

¿Cómo ocurrió el incidente en donde golpearon al exactor Allen King?

La agresión contra Allen ocurrió dentro de una cafetería ubicada en un centro comercial de la Ciudad de México (CDMX), en donde un sujeto sin previo aviso le lanzó un golpe, causándole una herida en el rostro.

En sus cuentas digitales King compartió un video en el que se puede ver como su ropa se encuentra manchada con sangre, mientras que señala al presunto agresor.

Después de que el influencer compartiera el contenido en sus redes sociales, el caso se viralizó rápidamente y generó una serie de diversos comentarios apoyándolo.

También, informó que el sujeto que lo agredió se encontraba en compañía de una mujer, la cual no habría hecho nada para detener el ataque.

La comunidad LGBTIQ+ expresa su apoyo a Allen King

Asimismo, sus seguidores y defensores de la comunidad LGBTIQ+ condenaron los hechos ocurridos en su contra, por la presunta violencia homofóbica y se cuestionaron sobre la facilidad que existe para que una persona del colectivo pueda ser atacada de esa forma.

Después de los hechos, el exactor se acercó a las autoridades correspondientes en la capital para presentar una denuncia formal por las agresiones que sufrió en la plaza comercial.

¿Quién es Allen King?

Allen King es un influencer, modelo y exactor español, quien comparte temas relacionados con la visibilidad de la comunidad LGBTIQ+, pero es conocido por su amplia trayectoria en la industria del entretenimiento para adultos y por su presencia en proyectos relacionados con la diversidad sexual.